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19 de abril 2026 - 14:25

Cambio en el mapa del empleo: crecen provincias energéticas mientras la industria pierde casi 40.000 puestos

El modelo económico apunta a sectores exportadores como petróleo, gas y minería, pero el empleo formal sigue cayendo en ramas industriales y grandes distritos urbanos.

Se profundiza la división entre sectores de la economía con mayor potencial exportador.&nbsp;

Se profundiza la división entre sectores de la economía con mayor potencial exportador. 

El mercado laboral argentino comienza a reflejar un cambio en la estructura productiva, con crecimiento en provincias vinculadas a energía y minería y retroceso en sectores industriales tradicionales.

Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes a enero, en la comparación interanual el empleo asalariado registrado mostró su mayor caída en la industria manufacturera, que perdió 39.808 puestos, equivalente a una baja del 3,4%.

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Dentro del sector industrial, los rubros más afectados fueron:

  • Textiles: -13.000 puestos
  • Metalmecánica: -9.900 puestos

El comercio, principal empleador formal del sector privado, también registró una baja de 13.143 puestos (-1%).

Participación sectorial del empleo formal

Actualmente, la composición del empleo registrado privado muestra el siguiente peso por actividad:

  • Comercio: cerca del 20%
  • Industria manufacturera: cerca del 19%
  • Agro: 5,1%
  • Minería, siderurgia e hidrocarburos: menos del 7% en conjunto

Los sectores vinculados a recursos naturales concentran una menor participación laboral, aunque ganaron protagonismo por su capacidad exportadora y generación de divisas.

Provincias que ganaron empleo

En enero, solo cuatro jurisdicciones mostraron crecimiento interanual del empleo registrado:

  • Río Negro: +3.200 puestos
  • Neuquén: +3.000
  • San Juan: +1.300
  • Santiago del Estero: +500

Neuquén y Río Negro concentran parte del desarrollo de Vaca Muerta, mientras que San Juan se encuentra ligada a proyectos mineros.

YPF vaca muerta
Vaca Muerta, clave para el desarrollo de las provincias petroleras como Neuquén y Río Negro

Vaca Muerta, clave para el desarrollo de las provincias petroleras como Neuquén y Río Negro

Provincias con mayores pérdidas

Las mayores bajas absolutas del empleo registrado se observaron en:

  • Buenos Aires: -23.300 puestos
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -23.000
  • Chubut: -6.400
  • Mendoza: -6.300
  • Santa Cruz: -5.100
  • Salta: -5.000

De acuerdo con un informe de CEPA, desde el inicio de la actual gestión solo cinco provincias lograron aumentar el nivel de empleo:

  • Río Negro
  • Corrientes
  • Chubut
  • Mendoza
  • Neuquén

En tanto, otras provincias registraron caídas moderadas de hasta 5%, entre ellas Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Catamarca, CABA, Jujuy y Tucumán.

Las mayores bajas, superiores al 5%, correspondieron a:

  • La Rioja
  • Formosa
  • Santiago del Estero
  • Santa Cruz
  • San Luis
  • La Pampa

Los datos muestran una mejora relativa en distritos vinculados a energía y minería, mientras continúan las pérdidas en centros industriales y urbanos con mayor peso del empleo manufacturero y comercial.

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