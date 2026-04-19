El mercado laboral argentino comienza a reflejar un cambio en la estructura productiva, con crecimiento en provincias vinculadas a energía y minería y retroceso en sectores industriales tradicionales.
Cambio en el mapa del empleo: crecen provincias energéticas mientras la industria pierde casi 40.000 puestos
El modelo económico apunta a sectores exportadores como petróleo, gas y minería, pero el empleo formal sigue cayendo en ramas industriales y grandes distritos urbanos.
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Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes a enero, en la comparación interanual el empleo asalariado registrado mostró su mayor caída en la industria manufacturera, que perdió 39.808 puestos, equivalente a una baja del 3,4%.
Dentro del sector industrial, los rubros más afectados fueron:
- Textiles: -13.000 puestos
- Metalmecánica: -9.900 puestos
El comercio, principal empleador formal del sector privado, también registró una baja de 13.143 puestos (-1%).
Participación sectorial del empleo formal
Actualmente, la composición del empleo registrado privado muestra el siguiente peso por actividad:
- Comercio: cerca del 20%
- Industria manufacturera: cerca del 19%
- Agro: 5,1%
- Minería, siderurgia e hidrocarburos: menos del 7% en conjunto
Los sectores vinculados a recursos naturales concentran una menor participación laboral, aunque ganaron protagonismo por su capacidad exportadora y generación de divisas.
Provincias que ganaron empleo
En enero, solo cuatro jurisdicciones mostraron crecimiento interanual del empleo registrado:
- Río Negro: +3.200 puestos
- Neuquén: +3.000
- San Juan: +1.300
- Santiago del Estero: +500
Neuquén y Río Negro concentran parte del desarrollo de Vaca Muerta, mientras que San Juan se encuentra ligada a proyectos mineros.
Provincias con mayores pérdidas
Las mayores bajas absolutas del empleo registrado se observaron en:
- Buenos Aires: -23.300 puestos
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -23.000
- Chubut: -6.400
- Mendoza: -6.300
- Santa Cruz: -5.100
- Salta: -5.000
De acuerdo con un informe de CEPA, desde el inicio de la actual gestión solo cinco provincias lograron aumentar el nivel de empleo:
- Río Negro
- Corrientes
- Chubut
- Mendoza
- Neuquén
En tanto, otras provincias registraron caídas moderadas de hasta 5%, entre ellas Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Catamarca, CABA, Jujuy y Tucumán.
Las mayores bajas, superiores al 5%, correspondieron a:
- La Rioja
- Formosa
- Santiago del Estero
- Santa Cruz
- San Luis
- La Pampa
Los datos muestran una mejora relativa en distritos vinculados a energía y minería, mientras continúan las pérdidas en centros industriales y urbanos con mayor peso del empleo manufacturero y comercial.
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