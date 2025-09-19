Cambios en las tasas del plazo fijo: cuánto gano si hoy invierto $2.050.000 en 30 días







La entidad bancaria ofrece uno de los mayores porcentajes de intereses para este tipo de inversiones.

El Banco Nación ofrce un plazo fijo con una le las mayores tasas de interes. Ámbito

El Banco Nación modificó las tasas de interés para plazos fijos en septiembre de 2025. Los depósitos de $2.050.000 a 30 días muestran diferencias según el canal de contratación. Las opciones disponibles incluyen la modalidad tradicional en sucursales y la versión electrónica, cada una con rendimientos distintos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad ofrece una herramienta digital que calcula los intereses según el monto y el plazo. Este simulador muestra el capital final, los intereses generados y las tasas aplicables. Los clientes pueden acceder a esta información para evaluar cuál opción se ajusta mejor a sus necesidades.

Plazo Fijo Plata

Plazo fijo: cuánto gano si deposito $2.050.000 en 30 días en Banco Nación Un depósito de $2.050.000 en sucursal por 30 días genera intereses por $58.130,14. El monto total al finalizar el plazo llega a $2.108.130,14. La Tasa Nominal Anual (TNA) para esta modalidad es del 34,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 40,52%.

La versión electrónica del plazo fijo ofrece mayores beneficios. El mismo capital invertido por igual período produce intereses de $72.452,05. El monto total al vencimiento asciende a $2.122.452,05, con una TNA del 43,00% y una TEA del 52,59%. La diferencia entre ambas alternativas supera los $14.000 en intereses.