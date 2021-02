Mejora la temperatura (climática y política)

…que, con muy poco esfuerzo, la Mesa de Enlace conformada por las 4 entidades nacionales del campo, salió con resultados de una reunión con el presidente Alberto Fernández en la que se descartó, por el momento, una suba de retenciones y/o la aplicación de cupos de exportación, temas que habían tenido a maltraer a los productores y empresas relacionadas en los últimos días. Los datos llamativos fueron varios. En primer lugar, la presencia allí del canciller Felipe Solá, sin duda, el funcionario que más sabe de agroindustria en el actual Gabinete, si bien fue leída como un “respaldo” para la gente del campo, también se interpretó como un “seguro” del Gobierno de que los dirigentes no sorprendieran con alguna sorpresa que el resto de los funcionarios no podría/sabría abordar. También, que fuera justamente el titular de Relaciones Exteriores el que participara activamente del encuentro, constituyó una señal positiva para el ministro Martín Guzman que propugna (y necesita) un plan sólido de crecimiento de exportaciones para presentar al FMI (y la agroindustria es hoy el único sector en condiciones de responder a eso en forma más o menos rápida), pero también fue una mala señal para el cada vez más desdibujado ministro de Agricultura Luis Basterra, alejado como nunca de los problemas centrales del grueso de la producción y replegado, más vale, en sectores minoritarios de la agricultura familiar, cuestiones de género, o pueblos originarios, entre otros. Tampoco le fue muy bien a la vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca, encargada de agitar la bandera de las retenciones días atrás, y obligada ahora a ser testigo de la desarticulación del tema. En todo caso, “el presidente los recibió porque la decisión de no avanzar en esa línea ya estaba tomada”, explicó un “caminador” de los pasillos de Balcarce 50, aunque nadie pareció avisarles eso a los pequeños grupos de activistas que, inducidos por alguien, reclamaban en las puertas de varias sociedades rurales, como la de Rosario, en Cartez, o también en la sede centenaria de Buenos Aires.