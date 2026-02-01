Canasta escolar 2026: los útiles subieron 12% interanual, por debajo de la inflación

Un relevamiento privado muestra que el costo del regreso a clases aumentó muy por debajo de la inflación. Mayor oferta, importados y altos stocks explican la moderación de precios, aunque secundaria muestra subas más fuertes.

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026 , las familias comienzan a ajustar números y definir el presupuesto destinado al regreso a clases. En ese contexto, un relevamiento analizó la evolución de los precios de la canasta escolar, incluyendo útiles e indumentaria tanto para alumnos de nivel primario como secundario.

Según el informe de Focus Market, una lista básica de útiles para primaria —que contempla artículos esenciales y una mochila simple— alcanza un valor promedio de $63.636 , lo que representa un aumento interanual del 12% frente a los $56.265 de 2025. La suba resulta significativamente menor a la inflación acumulada en el mismo período.

Un combo más amplio, que suma a los útiles una mochila básica con tiras (con un precio de $20.999 , incluso un 5% más barata que el año pasado), cartuchera y guardapolvo unisex de primera marca, asciende a $118.863 . En este caso, el incremento interanual también fue del 12% , contra los $105.839 registrados en 2025.

Registró un aumento claramente por debajo de la inflación promedio”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market. Según detalló, esta dinámica se explica por un mayor nivel de oferta, el ingreso de productos importados, elevados stocks en los comercios y un contexto de fuerte competencia que está conteniendo los precios.

Para quienes buscan opciones más completas, el informe también relevó un combo premium que incluye útiles, guardapolvo, mochila con carro, diseño 3D y holograma, y cartuchera de dos pisos con personajes de moda. Ese conjunto tiene un valor de $241.088 , con una suba interanual de apenas 4% respecto de los $232.714 del año pasado.

En todos los casos se incluyó un guardapolvo, cuyo precio promedio se ubicó en $37.849, con un aumento del 13% interanual frente a los $33.575 de 2025. Di Pace destacó que los menores incrementos se observaron en mochilas de tiras y cartucheras, producto del stock remanente de la temporada anterior, la fuerte presencia de importados y estrategias comerciales orientadas a sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más moderado.

Inicio del ciclo lectivo 2026: secundaria, con subas más marcadas

El escenario cambia al observar la canasta escolar para alumnos de secundaria. El combo completo de 28 útiles mostró un incremento interanual del 26%, alcanzando un valor de $68.593, frente a los $54.675 del año pasado.

En tanto, el paquete que incluye mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles específicos para este nivel educativo asciende a $95.592, con una suba del 15% respecto de los $82.775 registrados en 2025.

“En secundaria se observan aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras”, explicó Di Pace. Según el analista, estas subas responden a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor posibilidad de sustituir por marcas económicas.

Aunque los precios de la canasta escolar muestran, en general, incrementos por debajo de la inflación, el consumidor se mantiene cauteloso y selectivo. Frente a este escenario, los comercios apuestan a promociones, descuentos y una oferta más amplia —con fuerte presencia de importados— para incentivar las compras y sostener las ventas de cara al inicio de clases.