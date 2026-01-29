Precios récord del oro, plata, cobre y litio impulsan a la minería: exportaciones en alza y pipeline de 228 proyectos clave

Si se sostienen los precios y se consolida la estabilidad regulatoria, las ventas externas podrían casi triplicarse en cuatro años y quintuplicarse hacia 2035. Los motivos del rally de precios.

La escalada histórica de los precios de los principales minerales metalíferos volvió a colocar a la minería en el centro del debate económico argentino. En las últimas semanas, cuatro de los metales que produce el país alcanzaron valores récord a nivel internacional: la plata trepó a u$s113 por onza (+270% interanual), el oro a u$s5.300 por onza (+90%), el cobre a u$s5,9 por libra (+40%) y el litio superó los u$s20.000 por tonelada LCE (+40%).

De acuerdo con un informe de la consultora Invecq , citado por el economista Santiago Bultat , este rally responde a motores estructurales bien definidos:

El impacto ya se refleja en los números del comercio exterior. En 2025, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord de u$s6.037 millones , equivalentes al 7% del total de exportaciones de bienes del país. El oro explicó el 68% de ese monto, seguido por el litio.

Más allá del promedio nacional, el peso de la minería es decisivo en varias provincias: representa el 84% de las exportaciones de San Juan, el 83% en Catamarca, el 81% en Santa Cruz, el 76% en Jujuy y el 31% en Salta, evidenciando su rol como motor regional.

Argentina, además, ocupa una posición estratégica en litio. Los últimos datos oficiales sobre recursos y reservas indican que el país podría concentrar cerca del 22% de las reservas globales económicamente explotables, consolidándose como uno de los actores centrales del “triángulo del litio”.

Un pipeline de largo aliento

Según Bulat, el país cuenta hoy con 310 proyectos de minería metalífera, de los cuales 228 están enfocados en oro, plata, cobre y litio. Dentro de ese universo, 24 ya se encuentran en producción y otros 28 están próximos a esa etapa, mientras que el resto se distribuye entre construcción, factibilidad, prefactibilidad y exploración avanzada e inicial.

La estructura del pipeline refleja el carácter de largo plazo del sector: apenas una fracción corresponde a oferta actual, mientras que la mayor parte se concentra en etapas tempranas, con proyectos que requieren años de inversión sostenida, estabilidad macroeconómica y reglas claras para madurar.

Este entramado productivo explica por qué, aun con precios elevados, el verdadero salto depende de la capacidad del país para transformar exploración en construcción y producción.

Empleo, proveedores y recursos fiscales

El impacto económico va mucho más allá de las exportaciones. La minería metalífera genera más de 37.000 empleos directos, con un efecto multiplicador significativo en puestos indirectos, que varían según la etapa de cada proyecto.

A su vez, existen más de 16.000 proveedores inscriptos en registros provinciales, abarcando desde software y telecomunicaciones hasta metalmecánica, hotelería, gastronomía, mantenimiento automotor y servicios de salud.

image

En materia fiscal, las provincias percibieron alrededor de u$s140.000 millones en concepto de regalías el último año (medido en pesos corrientes), a lo que se suman beneficios derivados de leyes locales de contratación, fideicomisos de infraestructura y la participación directa de empresas estatales provinciales en proyectos mineros, como CAMYEN (Catamarca), JEMSE (Jujuy), REMSa (Salta), FOMICRUZ (Santa Cruz) e IPEEM (San Juan).

El sector también se destaca por su nivel salarial: entre 1995 y 2026, el salario minero metalífero fue en promedio 2,5 veces superior al del resto de los asalariados privados registrados, relación que hoy se amplió a 3,7 veces.

Rezago frente a la región y apuesta al cobre

Pese al potencial, Argentina continúa muy rezagada frente a sus pares. Al cierre de 2025, las exportaciones mineras locales representaron apenas el 10% de las registradas por Chile y Perú, que alcanzaron cerca de u$s63.000 millones y u$s59.000 millones, respectivamente.

image

La brecha es aún más marcada en cobre: mientras los países vecinos son grandes exportadores, Argentina hoy no registra prácticamente ventas externas de este metal.

Por eso, buena parte del esfuerzo actual está concentrado en exploración cuprífera, aunque varias compañías advierten que sin definiciones claras en torno a la ley de Glaciares muchos proyectos no pasarán de esa etapa, condicionando las proyecciones futuras.

Inversiones por más de u$s32.000 millones

Según estimaciones de Invecq, si los precios se mantienen en niveles elevados, las exportaciones podrían casi triplicarse en los próximos cuatro años y quintuplicarse hacia 2035. Para lograrlo, la Secretaría de Minería proyecta inversiones superiores a u$s32.000 millones entre 2025 y 2033, concentradas principalmente en cobre (67%) y litio (28%), en provincias que hoy muestran bajos niveles de inversión.

image

En ese marco, el cobre y el litio aparecen como las grandes apuestas de la próxima década. La estabilidad macroeconómica, el sostenimiento del RIGI y el involucramiento de las provincias en la definición de las zonas habilitadas para operar emergen como factores determinantes para transformar el actual viento de cola de los precios en un proceso sostenido de desarrollo productivo.

Tal como afirmó Bulat en las redes sociales, con un pipeline robusto, demanda global en expansión y recursos de clase mundial, la minería argentina enfrenta una ventana de oportunidad histórica. El desafío pasa ahora por convertir ese potencial en proyectos concretos, inversiones efectivas y mayor integración al entramado productivo del país.