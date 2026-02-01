Tragedia en Punta del Este: murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Juan Elmo “Mito” Moyano, tenía 78 años y caminaba por la rambla de Playa Mansa cuando un auto fuera de control lo embistió.

Juan Elmo Moyano , histórico médico del plantel de Los Pumas , murió en Punta del Este tras ser atropellado por un conductor alcoholizado mientras caminaba por la rambla de Playa Mansa. El profesional, de 78 años y conocido como “Mito”, fue embestido por un auto que se subió a la vereda y lo dejó gravemente herido.

El hecho ocurrió el jueves por la mañana, poco antes de las 11, en la rambla Claudio Williman , a la altura de la intersección con Capricornio . Moyano disfrutaba de una caminata cuando el vehículo, que circulaba fuera de control, lo atropelló de manera brutal. Una cámara de seguridad registró el momento del impacto, imágenes que luego fueron analizadas por las autoridades. Tras el choque, la víctima quedó atrapada debajo del rodado y fue asistida de urgencia.

Gravemente lesionado, Moyano fue trasladado por la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II a un sanatorio de Maldonado. Desde el centro de salud informaron que presentaba fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas después como consecuencia de las heridas.

El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro , de 22 años y sin antecedentes penales. El test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó resultado positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre. La investigación quedó a cargo de la Justicia uruguaya y la jueza penal de turno, Sylvana Karina García Noroya , formalizó la imputación del joven como presunto autor de homicidio culposo.

El hecho ocurrió en la rambla Claudio Williman, cuando un auto conducido por un joven alcoholizado se subió a la vereda y embistió a la víctima.

Como medidas cautelares, la magistrada dispuso la fijación de domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y la prohibición de conducir vehículos motorizados por un plazo de 120 días.

Despedidas y homenajes a una figura del rugby

La noticia provocó un profundo dolor en el ambiente del rugby argentino. Desde la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) expresaron sus condolencias: “El Consejo Directivo de la institución expresa sus condolencias por el fallecimiento de Juan Elmo ‘Mito’ Moyano, referente e incansable colaborador de Deportiva Francesa, que ocupó diferentes posiciones en la URBA. Acompañamos a su familia, a sus amigos y al club en este momento de profunda tristeza”.

También la Agrupación Veteran Rugbiers lo despidió con palabras cargadas de afecto: “Despide con profundo pesar al entrañable Mito, gran dirigente y entusiasta colaborador de esta institución, acompañando a su familia en este triste momento”.

Desde la Asociación Deportiva Francesa, club al que estuvo ligado durante décadas, publicaron un extenso mensaje en redes sociales en el que lo definieron como “nuestro querido Dr. Juan Elmo Moyano”. Recordaron su paso como jugador, médico, entrenador, dirigente y presidente, además de su rol como médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a integrar el staff de Los Pumas durante los años 80 y principios de los 90.

“Siempre te vamos a recordar como alguien que compartió su tiempo, talento y carisma en todo lo que necesitaba el club”, expresaron, y lo destacaron como un verdadero embajador de la institución. La muerte de Moyano deja un vacío enorme en el rugby y una herida abierta por una tragedia evitable que volvió a enlutar al deporte argentino.