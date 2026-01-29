Prevén que la inflación se mantenga en 31,5% en 2026: para enero esperan que se ubique en 3,7% + Seguir en









La medición está realizada por la Universidad Torcuato Di Tella. "Nuestro relevamiento recaba información a nivel de individuos sobre la expectativa que cada uno tiene del aumento generalizado de precios", explicaron.

La Universidad Torcuato Di Tella prevé que la inflación se ubique en 31,5%. Mariano Fuchila

Con el cambio de metodología de medición de la inflación a partir de 2026, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyecta que el índice de precios al consumidor (IPC) de todo el año se ubique en torno al 31,5%, igual nivel que cerró 2025, aunque supone una disminución de 2,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la medición realizada en diciembre, que había posicionado el indicador en 34%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para enero, la expectativa de la inflación mensual promedio fue de 3,71%, mientras que la mediana se ubicó en 3%, según el Centro de Investigación de Finanzas de la UTDT. Respecto a la expectativa de diciembre, cuando los valores fueron de 4,59% y 3%, respectivamente; se observa una disminución en el promedio.

Cambio de metodología A partir de la medición de inflación de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cambia la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en base a la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), lo que reduce la ponderación de los alimentos y amplifica la incidencia de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a marcar el pulso del índice.

La expectativa es que la inflación se desacelere frente a diciembre En tanto, la expectativa de inflación segmentada por regiones mostró una mayor inercia en el Gran Buenos Aires, con una variación en torno al 35%; mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 33,5% y en el Interior del país, con 29,5%. Frente a la medición de diciembre, cuando los valores fueron 36,3% en GBA, 35,0% en CABA y 32,6% en el Interior, se observa una disminución en todas las regiones, siendo más marcada en el Interior del país.

En los hogares de menores ingresos, el promedio de la inflación esperada anual descendió de 37,5% en diciembre a 35,5% en enero, mientras que la mediana se mantuvo estable en 30%. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio se redujo de 32,4% a 29,2%, en tanto que la mediana permaneció sin cambios en 25%.

"Nuestro relevamiento recaba información a nivel de individuos sobre la expectativa que cada uno tiene del aumento generalizado de precios en los próximos 12 meses (inflación anual esperada). El trabajo de campo de este mes se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026", explicó la UTDT.