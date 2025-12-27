Javier Milei aseguró que 2025 quebró "cien años de decadencia" y anticipó más reformas en 2026

El presidente celebró nuevamente los proyectos aprobados en la Cámara de Senadores el pasado viernes. Además, también se refirió a las reformas que buscará impulsar durante 2026.

El presidente Javier Milei volvió a referirse a las victorias legislativas que se anotó La Libertad Avanza en el Congreso y dio detalles del panorama de reformas que impulsará el Gobierno durante 2026: "El 2025 fue el año donde quebramos la inercia de cien años de decadencia. Y sin lugar a dudas, de cara al 2026 estamos fuertemente comprometidos y sustanciados en iniciar el camino de la reconstrucción de Argentina", aseguró este sábado por la tarde.

Casa Rosada vive un fin de año a puras celebraciones parlamentarias. El pasado viernes, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 - con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención - y la ley de Inocencia Fiscal, que pasó la prueba en la Cámara alta con 43 voluntades a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.

Sobre el próximo año, el Presidente adelantó: "Tenemos ya un plan de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciales para poder delegar a las provincias que determinen cual es la zona de paredes glaciales y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo a la minería. También ahora que ya tenemos Presupuesto, estamos en condiciones de trabajar en la reforma tributaria y obviamente todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de las penas en el Código Penal".

El mandatario volvió a referirse a la aprobación de la partida presupuestaria para el año entrante como "hito histórico, probablemente la jornada legislativa más importante de la historia argentina" y recalcó la importancia del "déficit cero". Así, recordó que en la Argentina hubo "22 crisis desde comienzo del siglo XX a hoy" de las cuales "20 tienen origen fiscal y se reparten entre alto y escandalosamente alto".

"Afortunadamente pude rodearme de un equipo de gente hiper talentosa y hoy en el mundo se habla del milagro económico argentino. Y la primer pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal", destacó.

"Lo primero que hay que entender es que en el déficit cero hay una cuestión moral (..) Si vos tenés, lo vas a tener que financiar y si lo hacés con deuda es como si nos fuéramos de fiesta y cuando llega el momento de pagar la cuenta, la tiene que pagar mi nieto. Porque la deuda son impuestos futuros que la pagan las generaciones que ni siquiera nacieron", indicó.

Así, arremetió contra la emisión monetaria y la inflación, descripto como "aberrante porque es un impuesto implícito con el que básicamente le metés la mano en el bolsillo a la gente porque esos pesos valen menos".

"A toda esa situación de robo sistemático de la política sobre la Argentina hoy le pusimos un freno y es déficit cero. Además, a diferencia de otros gobiernos que lo alcanzaron subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando el gasto público y lo bajamos tanto que le devolvimos a los argentinos de bien 2.5 puntos del PBI en reducción de impuestos", agregó.

La Inocencia Fiscal

Sobre la ley de Inocencia Fiscal, Milei apuntó a que "si bien el sistema jurídico argentino sostiene que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en materia tributaria éramos todos culpables".

Así, consideró que la política había vulnerado "una cuestión constitucional básica en el derecho, que es la presunción de inocencia".

Las próximas reformas del Gobierno

Además, adelantó que desde el oficialismo se encuentran en condiciones de "avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas en el código penal" y, tras el paso de las extraordinarias para tratar proyectos como el cambio en la ley de Glaciares y la Reforma Laboral, buscarán seguir en ordinarias con el Consejo de Mayo.

Reforma Laboral, Glaciares y más

Tras una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, el Gobierno anunció que prorrogaría su tratamiento para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el 10 de febrero. Su objetivo inicial era obtener media sanción en estos días pero el oficialismo eligió priorizar la aprobación del Presupuesto 2026.

Por su lado, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el martes pasado el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Tras una jornada de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó previsto para el mismo 10 de febrero.

Por último, el Ejecutivo insistirá nuevamente con cambios para la ley de Salud Mental una vez que inicien las sesiones ordinarias en el Congreso en marzo de 2026. Anteriormente, lo había intentado durante la discusión de la ley Bases.