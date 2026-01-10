Carlos Melconian le advirtió al Gobierno que "no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"

El especialista señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y consideró que se postergó la reducción de los índices. Así, cree que para llegar a un dígito se necesitan programas contundentes en el largo plazo.

El economista Carlos Melconian advirtió que el Gobierno no está en condiciones de enfrentar un plan de estabilización "muy serio" que permita bajar la inflación a un dígito anual. Hace unas semanas, el expresidente del Banco Nación ya había puesto en duda que Milei pueda alcanzar una inflación que arranque con cero en algún mes de 2026 y advirtió que insistir con esa promesa genera desgaste político y afecta la credibilidad del rumbo económico, especialmente en un contexto de caída de la actividad y restricciones estructurales.

Ahora, en declaraciones a radiales, Melconian señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y que la actual administración optó por postergar el objetivo de reducir drásticamente los índices.

Melconian manifestó que el programa económico "aún no está graduado" y "sigue armándose en el día a día". Esto impediría abordar los desafíos para encarar una verdadera estabilización y la situación se diferencia de la percepción pública y mediática que a menudo celebra una "derrota" de la inflación, cuando en realidad "solo se ha desinflado al 20% anual" .

Históricamente, aclaró el economista, los planes de estabilización para una inflación anual de un dígito requieren programas de una contundencia que no percibe en el corto plazo para la Argentina. "No sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo", arrojó, aludiendo a la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.

En ese sentido explicó que la política cambiaria, que en algún momento "fantaseó" con un crawling peg del 1%, ahora mutó: "Con una inflación arriba del 2% y un techo cambiario que crecía al 1%, la tensión era insostenible", señaló. En ese contexto, interpretó que la solución adoptada fue indexar el techo o la banda cambiaria con la inflación pasada .

Esta salida lleva a que “nadie está pensando hoy en la Argentina que el techo puede ir al dos y pico” y que "el dólar va a quedarse quieto". Este mecanismo, a su entender, confirma que el Gobierno "sin decirlo, no postergó el ir por una inflación de un dígito anual".

Estancamiento económico y falta de hoja de ruta

En otro eje, Melconian abordó la situación de la actividad económica, que en la segunda parte del año parece "quedado" en sectores como la industria, la construcción y el consumo. Así, señaló que el programa actual carece de una "hoja de ruta" clara para la reactivación.

También mencionó que el modelo económico actual ajusta el mercado laboral con un aumento de la informalidad, impactando en el aplacamiento del poder adquisitivo. Para la macroeconomía, aún no ve renacer el crédito y la tasa de inversión presenta conflictos, con gran participación local y poca integración extranjera, lejos del modelo "noventista" de "lluvia de inversiones".

Finalmente, Melconian indicó que "el problema de la Argentina es otro: no es la magnitud, sino que es la calidad y la vuelta al mercado".



Así, proyectó un “conflicto” entre la deuda con organismos internacionales y la deuda con Wall Street, un escenario que, aunque aún no se manifestó plenamente, será un punto crítico para el futuro económico del país.

Carlos Melconian dudó que Javier Milei logre inflación cero en 2026 y advirtió sobre un desgaste del Gobierno

El economista Carlos Melconian puso en duda este domingo que el gobierno de Javier Milei pueda alcanzar una inflación que arranque con cero en algún mes de 2026 y advirtió que insistir con esa promesa genera desgaste político y afecta la credibilidad del rumbo económico, especialmente en un contexto de caída de la actividad y restricciones estructurales.

Melconian fue tajante: “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”. Así rechazó los dichos del Presidente, quien había vaticinado que entre junio y agosto del año próximo el índice de precios comenzaría con cero.

El expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri sostuvo que el foco debería estar puesto en el nivel de actividad económica y no en promesas reiteradas sobre el sendero inflacionario. “Es la tercera vez que lo anuncian”, remarcó, y ejemplificó: “Cuando asumió Milei, los bancos llamaban a los clientes para ofrecer créditos. Hoy, eso no pasa”.