Acuerdo Mercosur-Unión Europea cada vez más cerca: ¿cuáles son los obstáculos finales para su aprobación?

Tras la autorización del Consejo de la UE para la firma entre ambos bloques continentales, todavía faltan algunos pasos. Los gobierno aspiran a constituir un mercado común de 700 millones de personas.

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur, paso importante, pero no definitivo. Aunque los países de la UE) ya dieron su visto bueno político el proceso aún enfrenta desafíos clave en su etapa final de ratificación , especialmente en el Parlamento Europeo , donde se prevé un debate complejo y polarizado durante 2026.

El pacto, considerado "mixto" , se divide en dos partes: un acuerdo comercial (que regula aranceles, cuotas y acceso a mercados) y un acuerdo de asociación política (que aborda cooperación en áreas como derechos humanos, sostenibilidad y gobernanza).

Ambas partes del acuerdo deben ser aprobadas por la Eurocámara antes de su entrada en vigor. Sin embargo, el proceso se complica por división por nacionalidad . Por ejemplo, la casi totalidad de los eurodiputados franceses (independientemente de su partido) se opone al acuerdo, principalmente por preocupaciones sobre la competencia agrícola (como el impacto en el sector ganadero francés).

Uno de los grupos políticos con asiento en el Parlamento Europeo que se oponen son de ultraderecha (Patriotas por Europa) , quienes planean presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , por impulsar el acuerdo. Argumentan que perjudica a la industria europea y debilita la soberanía. No son los únicos

También están en contra los v erdes e Izquierda. En general, se oponen por cuestiones ambientales , como el riesgo de deforestación en el Mercosur (especialmente en Brasil) y la competencia desleal que, según ellos, generaría el pacto al permitir la entrada de productos con estándares ambientales más laxos.

Por último, se oponen agricultores y sindicatos. Presionan en contra, temiendo que el acuerdo inunde el mercado europeo con carne y etanol baratos del Mercosur, afectando sus ingresos.

¿Cómo afectará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al agro argentino?

En caso de concretarse el acuerdo, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales. En esa línea, la aprobación del acuerdo fue analizada en un documento de la Fundación del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“En una época signada por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y debilitamiento del multilateralismo, el Acuerdo con la UE abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur, en general y para la cadena agroindustrial argentina en particular”, reza el comunicado de la entidad.

Las diez claves del acuerdo entre Mercosur y la UE

Estos son los puntos más importantes del histórico acuerdo, según INAI:

Dimensión del mercado europeo

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de u$s43.000. En 2024 importó unos u$s220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%.

Acceso preferencial y competitividad

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania.

Impacto estratégico

Actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

Beneficios arancelarios

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales.

Eliminación inmediata de aranceles (70% de exportaciones)

Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

Productos con cuotas (15,5% de exportaciones)

Entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.

Incentivo a la ratificación

El primer país del Mercosur en ratificar podrá usar el 100% de la cuota UE hasta que los demás se sumen.

Licencias y restricciones

Se prohíben regímenes discrecionales (como DJAI o ROEs). Las licencias deberán ser automáticas, neutrales y transparentes. No se podrán aplicar prohibiciones cuantitativas, salvo excepciones del GATT.

Derechos de Exportación (DEX)

La Argentina eliminará DEX a la UE desde el tercer año. Excepciones: soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra. Para soja, el tope 18% desde el año cinco, bajando linealmente hasta 14% en el año 10. Solo podrán restablecerse DEX en circunstancias fiscales excepcionales.