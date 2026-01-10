"Oportunidad estratégica" e "inserción inteligente": respaldo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Bettina Bulgheroni, presidenta de la organización empresarial, dejó definiciones sobre el anuncio que se rubricará el próximo sábado.

Continúan las repercusiones positivas luego de que se conozca que el Consejo de la Unión Europea (UE) apruebe el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , que se terminará de firmar el próximo sábado. En ese sentido, desde el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) destacaron que la "integración al comercio global es un factor central para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo de calidad y el desarrollo social”.

Las definiciones fueron realizadas por Bettina Bulgheroni , titular de la organización , quien entendió que el acuerdo " c onsolida una oportunidad estratégica para la Argentina y para la región" y remarcó que “permite avanzar en una inserción internacional más inteligente, ampliar el acceso a mercados y crear un marco de reglas claras que incentive la inversión productiva”. Otros puntos positivos señalados por la empresaria fue la dinamización del intercambio de bienes y servicios, la integración a cadenas de valor globales y la promoción de estándares más altos en materia de producción, innovación y sustentabilidad.

El CICyP nuclea a grandes cámaras empresariales, como la Sociedad Rural (SRA), la Unión Industrial (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , los bancos y las cámaras de Comercio y Construcción. Previamente, se conoció otra definición de otra influyente asociación nacional: la del Grupo del G6 , que expresó su “satisfacción por la aprobación" del acuerdo, y consideró que constituye “un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques”.

El pacto, que se terminará de rubricar el 17 de enero en la ciudad paraguaya de Asunción -dado que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur-, representa la creación de la zona de intercambio comercial más grande del mundo, alcanzando más de 720 millones de consumidores potenciales e involucrando mercados por más de u$s22 billones .

Estos son los puntos más importantes del histórico acuerdo, según INAI:

Dimensión del mercado europeo

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de u$s43.000. En 2024 importó unos u$s220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%.

Acceso preferencial y competitividad

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania.

Impacto estratégico

Actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

Beneficios arancelarios

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales.

Eliminación inmediata de aranceles (70% de exportaciones)

Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

Productos con cuotas (15,5% de exportaciones)

Entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.

Incentivo a la ratificación

El primer país del Mercosur en ratificar podrá usar el 100% de la cuota UE hasta que los demás se sumen.

Licencias y restricciones

Se prohíben regímenes discrecionales (como DJAI o ROEs). Las licencias deberán ser automáticas, neutrales y transparentes. No se podrán aplicar prohibiciones cuantitativas, salvo excepciones del GATT.

Derechos de Exportación (DEX)

La Argentina eliminará DEX a la UE desde el tercer año. Excepciones: soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra. Para soja, el tope 18% desde el año cinco, bajando linealmente hasta 14% en el año 10. Solo podrán restablecerse DEX en circunstancias fiscales excepcionales.