Carne: qué puede pasar con el precio tras fuerte suba en hacienda y nuevas medidas

Qué puede pasar con el precio de la carne

Al analizar los valores actuales de la hacienda y el impacto que puede tener en los precios en mostrador, el consultor ganadero Víctor Tonelli señaló a Ámbito: “La hacienda terminada para consumo llegó a tocar los $2.000 el kilo, es un precio que a mi parecer está totalmente desfasado con la realidad y que tiene que ver con el bajísimo nivel de oferta de estos días enviadas al mercado. Como en cualquier otra actividad en el país, todo el mundo paró las ventas y las entregas en función de las expectativas a la espera de las nuevas medidas del Gobierno”.

Es por eso que los precios que se vieron esta semana en el mercado de Cañuelas, con una suba del 35% frente a los valores de la semana pasada, “no reflejan en modo alguna una relación normal de oferta y demanda”, señaló el analista, quien estimó: “Si bien es cierto que asustan, no veo que por el momento se puedan sostener”.

En tanto, al proyectar cómo esa suba puede impactar en precios al consumidor, Tonelli señaló: “Suponiendo que ese valor en la hacienda se fuera a consolidar, asumiendo que el ganado se mantenga en estos valores, el precio del asado terminaría con un valor cercano a los $6.500 o $7.000. No mucho más que eso. Escuché que algunos hablan de $10.000, pero me parece un valor fuera de la realidad”.

Carne Inflacion Supermercados Consumo La carne impulsó la inflación de noviembre y también tendrá una fuerte incidencia en diciembre Mariano Fuchila

“Por otro lado, no creo que el poder absolutamente licuado del salario pueda convalidad esos valores. De modo tal que, primero no creo que estos precios se sostengan; y segundo, que si se llegaran a consolidar, el mercado no lo va a aceptar. Y cuando el mercado no lo acepta, en un producto perecedero como la carne, lo que no se vende hoy mañana se pone feo, entonces hay que bajarlo. No veo que se sostengan estos valores: creo que el precio del ganado se puede estabilizar entre los $1.400 y $1.600 el kilo, y eso va a llevar a un valor del asado de $5.000. Esa es mi percepción de cara a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas”, concluyó Tonelli.

Reunión del Gobierno con el campo

En tanto, el Gobierno ratificó ayer a representantes del campo argentino el proyecto para subir las retenciones a las exportaciones. Además, en relación a la carne, adelantó que se quitarán las restricciones para los envíos al exterior y se “liberarán” los precios en el mercado interno.

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace del campo, conformada por Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvo presente Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC.

Vilella informó a Ravettino que se aplicarán retenciones del 15% a los envíos de carne vacuna, y a su vez señaló que en 2024 dejarán de tener vigencia los cupos y limitaciones que regulaban el comercio exterior del sector desde abril de 2021.

Consultado sobre la suba de los precios en el mercado local, Ravettino consideró que los valores actuales están altos “por las Fiestas de fin de año” y que tenderán a acomodarse a la baja a comienzos del año próximo.