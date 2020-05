Datos clave para la carne

… que, mientras a principios del siglo pasado la Argentina llegó a superar holgadamente los 70 millones de cabezas, la cifra fue mermando (en parte por falta de mercados transparentes tanto para carne como para lana) hasta los apenas 12-13 millones de cabezas actuales, cifra tampoco demasiado clara ya que ni siquiera las estadísticas oficiales están actualizadas. En ese contexto, quedó más en evidencia que la carne ovina no siguió el despegue que tuvo primero la carne de pollo (ahora promocionando, incluso, las siete vitaminas clave del Grupo B que aporta este alimento) al pasar de 7 kilos a más de 45 kilos de consumo; o la de cerdo, que también sufrió una gran reconversión en los últimos años cuando, con la modernización de la oferta (cortes, congelados, etc.) también cuadruplicó el consumo y sigue en crecimiento. Para los titulares de las entidades nacionales que conforman la Mesa de Enlace (Daniel Pelegrina por Rural; Carlos Iannizzotto de Coninagro; Carlos Achetoni de Federación Agraria, y Jorge Chemes de CRA), las razones son variadas, aunque todos apuestan a la recuperación del recurso que en algunas zonas es casi excluyente. Tanto así que no sorprendió que uno de los primeros planteos haya sido el de “conectividad” (hay muchas zonas aisladas aún); el arraigo en zonas desfavorables, o por el manejo de depredadores que diezman las majadas. Sin embargo, fue la necesidad de actualizar la Ley Ovina, que cuenta con “apenas” $220 millones para impulsar la actividad, de los cuales solo $80 millones provienen del Tesoro, lo que disparó la demanda por una “mejora sustantiva en la calidad del gasto público”. También el atraso cambiario y la necesidad de mayor respaldo financiero se plantearon como clave para lograr la modernización de la oferta de carne ovina y de los canales de comercialización (cortes, packaging, frío, etc.) considerando, además, las grandes distancias de centros de consumo y puntos de embarque para exportación, así como para el abastecimiento de forrajes y suplementación, que tienen muchas de las zonas productoras.