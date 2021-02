Exportaciones: más granos, menos carne

*…que, el clima trajo el primer alivio del año con las lluvias bastante generalizadas del fin de semana pasado que aleja, por el momento, nuevos daños a los cultivos. De hecho, hubo reacción muy positiva de los maíces de 2º (el daño en los de 1º es irreversible y de ahí la nueva baja en la estimación de la Bolsa de Cereales, ahora en 46 millones de toneladas para el maíz), y más aún en la soja de más rápida recuperación. Los pronósticos hablan de 1-2 nuevos frentes de tormenta durante lo que resta del mes, aunque en el norte, en especial en el NOA, las precipitaciones podrían ser excesivas. La noticia también tranquiliza al Gobierno que por estos días enfrenta una sensible necesidad de dólares, a pesar de que las liquidaciones del complejo granario durante enero fueron récord con U$S 2.140 millones, casi 27% más que en diciembre, y 33% más que en enero del ´20. Según el analista Jorge Ingaramo, es el enero con mayores liquidaciones en 18 años, con excepción del ´16. Distinta fue la performance final para la carne vacuna que de acuerdo a los datos de Ciccra, totalizó las 970.000 toneladas de exportaciones , o sea, una suba superior a 6% respecto al ´19, pero con un caída 12,5% en el ingreso de divisas que bajó a un total de U$S 2.720 millones al pasar la tonelada promedio de U$S 4845 en 2019, a U$S 3313 en 2020 U$S 2.720 millones, en parte por los cambios de hábitos que impuso la pandemia, y también por los menores precios que estuvo pagando China desde comienzos del año anterior.