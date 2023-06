Cayó el yuan por recortes en tasas chinas: cómo impacta en las reservas del BCRA

¿Cómo impacta en las reservas del BCRA?

Las reservas del Banco Central han experimentado una continua disminución debido no solo a las ventas diarias de divisas, sino también a la devaluación del yuan, ya que en la moneda china se encuentran parte de los fondos de la autoridad monetaria, según estimaciones de consultoras privadas.

Entre los especialistas económicos existen diferentes interpretaciones sobre este fenómeno. Algunos sostienen que, si los yuanes acordados con China son de "libre disponibilidad", como afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, entonces la depreciación del yuan impactará directamente en las reservas.

Por otro lado, otros expertos argumentan que los yuanes no se pueden utilizar para intervenir en el mercado y solo pueden ser utilizados para importar bienes desde China, lo que significa que la devaluación de la moneda china afectaría el respaldo del Banco Central.

Especialistas consideran que, con la devaluación del yuan, "las reservas pueden disminuir en términos nominales debido a que se registran en dólares. Pero en términos prácticos, el yuan solo se emplea para pagar importaciones. No es cierto que se pueda utilizar para intervenir en el mercado cambiario. Por lo tanto, en términos prácticos, no hay un perjuicio mayor (si continúa devaluándose), ya que seguiremos pagando importaciones desde China".

No obstante, las voces del mercado reconocen que el problema que podría surgir es que la devaluación del yuan provoque un aumento en los precios en esa moneda de los productos que importamos desde China. "En ese caso, el problema no sería tanto las reservas, sino que tendríamos que pagar más por las importaciones. Pero eso sería un problema mundial, no solo nuestro", señaló el especialista. No obstante, aclara que para que eso suceda, debería haber una "depreciación más sostenida y significativa del yuan".