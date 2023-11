CEO de Globant, Martín Migoya: "Siempre voy a invertir en Argentina, pero necesitamos que nos dejen de correr el arco"

Su discurso fue optimista respecto al futuro de Latinoamérica. "Tiene una oportunidad única por su talento, que hoy es el centro de todo en el mundo que viene, y por la posición geográfica de la región, alejada de los distintos conflictos armados”, dijo. También manifestó su confianza en la Argentina y destacó en particular, más que los recursos primarios, el talento de los argentinos . En este sentido, recomendó “incentivar a nuestros jóvenes a que se entrenen y estudien en estos nuevos paradigmas, para que los nuevos desarrollos también tengan sabor local, con nuestras propias formas y pensamientos”.

Si bien no habló de temas coyunturales, sí hizo referencia a la necesidad de contar con estabilidad, reglas claras e incentivos. Destacó la resiliencia de los argentinos y afirmó que cree "fervientemente en la meritocracia, que va en sentido exactamente opuesto al populismo”.

En un breve diálogo con Ámbito, Martín Migoya insistió en su mirada optimista respecto al país: “Yo creo que Argentina va a ser el mejor país siempre y los argentinos nos merecemos eso”.

Periodista: Pero la situación económica es muy complicada…

Martín Migoya: Es muy complicada, pero al mismo tiempo tiene grandes oportunidades. Si nos quedamos en la coyuntura… yo estoy tratando de ver más allá de eso.

P: ¿Aconsejaría invertir en la Argentina?

M.M.: Yo siempre voy a recomendar invertir en la Argentina. Es mi país, es el país que amo, el país que ha dado infinitas oportunidades y que va a seguir dando oportunidades a nuestra gente.

Es muy de mentecato, muy tonto analizar las causas de lo que está pasando hoy y que creo que deberían solucionarse de una forma u otra.

P: En su exposición habló de la necesidad de la estabilidad de las reglas de juego…

M.M: No hay muchas vueltas, yo lo vengo diciendo desde AEA, si queremos que alguien haga, déjenme el arco quieto, porque si me lo mueven, yo pateo ahí y, el arco no está más. Lo único que tenemos que hacer es tratar de jugar con reglas claras, pero es como que la coyuntura siempre nos ahoga y dejamos de pensar en las cosas que son realmente importantes.

Ahora estamos en medio de una crisis de identidades, en una grieta, ¿qué somos?, ¿a quién elegimos? Mi trabajo va más allá de hablar de lo que está pasando ahora, es mirar un poquito más lejos viendo las cosas que realmente hacen faltan, gane quien gane.

P.: Entonces sería bueno que hable con los políticos.

M.M.: Y, quién te dijo que no hablo.

Concluyó así el dialogo ya que era requerido por varios empresarios para sacarse selfies como un famoso youtuber.