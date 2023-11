Ante empresarios, Macri defendió a Milei: "Somos el cambio o no somos nada, por eso yo lo voto"

Informe de Liliana Franco.- A días del balotaje , el expresidente Mauricio Macri apuntó contra Sergio Massa , al señalar que tiene una forma "prepotente y mafiosa" de hacer política. Al mismo tiempo, defendió al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei : "Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto Milei ", aseguró el referente del PRO este miércoles, durante el 13° Foro de Negocios ABECEB, que se desarrolló en el Faena Art Center, de la ciudad de Buenos Aires.

En su participación, Macri señaló que para el populismo "los poderosos siempre son los culpables", renovando los cuestionamientos al Gobierno. los poderosos siempre son los culpables ". El expresidente analizó la segunda vuelta y ratificó su apoyo al candidato de LLA. "El balotaje es un momento donde uno no elige al candidato que le gusta sino que vota en contra del que no quiere que sea presidente", expresó ante el auditorio este miércoles.

En su análisis, Mauricio Macri dijo: "Mi posición es que tengo, de un lado, una persona que propone un cambio de raíz en la Argentina, la cual va finalmente va en la misma dirección", en referencia a Javier Milei. "Es lo nuevo, lo distinto, no gobernó, no robó y no mintió", sostuvo el expresidente al definir al economista libertario.