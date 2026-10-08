Cepal advirtió sobre nuevos desafíos geopolíticos para Latinoamérica y propuso una serie de transformaciones

Al inaugurar su 41.º período de sesiones en República Dominicana, el organismo instó a acelerar transformaciones clave en crecimiento, empleo y tecnología ante la volatilidad geopolítica. Los detalles, en la nota.

La CEPAL abrió este miércoles su 41.º período de sesiones con el foco puesto en un nuevo modelo de gestión. La iniciativa busca articular "las transformaciones clave" que requiere la región para adaptarse a las nuevas dinámicas geopolíticas y globales.

En este encuentro, celebrado en República Dominicana , el organismo de las Naciones Unidas enfatizó que la región debe priorizar tres de las once transformaciones estructurales necesarias para cerrar las brechas que frenan su desarrollo y condicionan su inserción internacional en un contexto global volátil y desafiante.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que "abrumados como estamos con urgencias y crisis permanentes, es fácil perder la noción del horizonte. Este encuentro nos permite dar un paso atrás, levantar la mirada y entender cómo ha cambiado el contexto y las condiciones para el desarrollo de América Latina y el Caribe".

En ese sentido, el titular del organismo remarcó que " el crecimiento económico no lo es todo, pero sin un crecimiento alto y sostenido resulta muy difícil impulsar los cambios" que demandan las sociedades de la región.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que "abrumados como estamos con urgencias y crisis permanentes, es fácil perder la noción del horizonte".

Además, Salazar-Xirinachs señaló que " sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales".

Las transformaciones que la Cepal destaca

La CEPAL trazó una hoja de ruta con once transformaciones clave para la región. Tres de ellas ya se debatieron en el encuentro de Lima en 2024: cómo acelerar un crecimiento sostenido e inclusivo, cómo acortar la brecha de desigualdad social y cómo fortalecer la sostenibilidad frente al cambio climático.

En el informe "gestión de las transformaciones en una era de rupturas", el organismo trazó recomendaciones clave para acelerar la adopción de inteligencia artificial y digitalización, relanzar la integración regional y consolidar una macroeconomía de desarrollo sustentada en una política fiscal sólida.

La CEPAL trazó una hoja de ruta con once transformaciones clave para la región.

La entidad hizo hincapié en el largo plazo que deberían tener las medidas, al referirse que son "transformaciones que duran diez, veinte, treinta años", y por ese motivo requieren de alianzas y diálogo social para mantenerlas en el tiempo porque no se trata de una tarea de un solo Gobierno, indicó Salazar-Xirinachs.

El jueves, en la segunda jornada del encuentro, los expresidentes Michelle Bachelet (Chile) e Iván Duque (Colombia) expondrán el informe "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", elaborado por una de las comisiones especiales de la CEPAL.