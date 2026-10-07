Efecto contagio: cuáles son las economías de América Latina más expuestas al alza de tasas en EEUU

Un informe revela que el salto de los rendimientos del Tesoro norteamericano a máximos desde 2002 golpea de forma desigual a la región latinoamericana. Los detalles, en la nota.

Impacto regional: México, Colombia y Brasil son las economías más expuestas a estas alzas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a escalar este miércoles hasta alcanzar máximos no registrados desde 2002, impulsados por la suba del precio del petróleo y el temor a la persistencia de la inflación. Esta dinámica endurece el escenario financiero internacional e incrementa la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tasa del Tesoro a 10 años superó el 5,30% , mientras que la de 30 años alcanzó el 5,72% , registrando su mayor nivel desde el año 2002. Los nuevos ataques iraníes en el estrecho de Ormuz llevaron al crudo Brent por encima de los u$s101 por barril y reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria restrictiva.

Ese nivel mantiene vigente la presión que analiza Citi para la región. Los gobiernos latinoamericanos se financian en moneda local y en dólares , y sus curvas toman como referencia directa o indirecta las tasas de EEUU, aunque la magnitud de la transmisión cambia considerablemente entre países.

Según un estudio de Citi con un horizonte de análisis a 24 meses, México, Colombia y Brasil son las economías de la región que experimentan el traspaso más elevado y duradero de las tasas estadounidenses hacia sus bonos soberanos a 10 años emitidos en moneda local.

El estudio detalla que, por cada alza de 100 puntos básicos en el bono del Tesoro estadounidense a 10 años, los rendimientos en México, Colombia y Brasil se incrementan entre 100 y 170 puntos básicos , con un impacto que se acumula en el primer año y persiste durante el segundo.

México, Colombia y Brasil son las economías de la región que experimentan el traspaso más elevado y duradero de las tasas estadounidenses hacia sus bonos soberanos a 10 años emitidos en moneda local.

En contraste, Perú experimenta una transmisión más leve, sustentada en su mayor solidez fiscal y menor nivel de endeudamiento, mientras que en Chile y Costa Rica el traspaso resulta significativamente menor y estadísticamente menos concluyente.

En Chile, los factores internos pesan más que las tasas estadounidenses en la formación de la curva. Su respuesta estimada es de apenas 0,1 puntos porcentuales, mientras que las bandas de confianza cruzan cero durante periodos prolongados en el segundo año.

La factura interna

Colombia y Brasil sobresalen porque su componente residual se mantiene elevado y positivo, actualmente entre 4 y 7 puntos porcentuales. El informe lo vincula con condiciones internas como el deterioro fiscal, las expectativas de inflación y la liquidez del mercado local.

Colombia y Brasil sobresalen porque su componente residual se mantiene elevado y positivo, actualmente entre 4 y 7 puntos porcentuales.

Chile muestra el comportamiento contrario. Su componente residual se volvió negativo recientemente, de manera que el rendimiento de su bono a 10 años está por debajo de lo que sugerirían conjuntamente la tasa estadounidense, la prima por plazo y su propio diferencial de CDS.

“Colombia y Brasil emergen como los más expuestos entre los países con datos confiables de sensibilidad de los rendimientos locales”, afirman Revilla y Juncal.

Perú y Chile presentan más resistencia, con el caso diferente de Argentina

Según las métricas del estudio, Perú se posiciona como el país con menor riesgo de contagio, al obtener apenas 21 puntos sobre 100 gracias a su moderada sensibilidad a las tasas externas, un superávit de cuenta corriente y el menor ratio de deuda pública de la muestra (28% del PIB).

Perú y Chile muestran mayor resistencia al contagio por factores fiscales y de deuda.

Por su parte, Chile alcanza 43 puntos impulsado por una respuesta mínima de su curva soberana y una deuda en niveles intermedios, mientras que México se ubica cerca del promedio regional, amortiguando la fuerte reacción de sus tasas locales con un volumen de endeudamiento controlado.

Argentina requiere una lectura diferente. Su puntuación de 93, la mayor de la muestra, responde principalmente a las tensiones de liquidez externa y no a la transmisión de tasas de largo plazo, ya que carece de una curva comparable de rendimientos en moneda local.

Citi advierte que las tasas estadounidenses más altas pueden incentivar una reasignación desde soberanos de mayor riesgo hacia activos seguros con rendimientos más atractivos, una variable relevante para Argentina ante un año electoral y para sus esfuerzos de estabilización.