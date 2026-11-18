Un reciente análisis de la CEPAL halló que el envejecimiento poblacional se perfila como el gran problema para los países de la región, debido a que ocurre a un ritmo el doble de rápido de lo que sucedió en Europa.

El rápido envejecimiento poblacional que está experimentando América Latina — Argentina incluida— amenaza con sumar más presión al Sistema Previsional de la región , ya exigido por los altos niveles de informalidad y el estancamiento económico prolongado. Para 2050 se espera que haya el doble de adultos mayores que en 2025 , lo que obliga a los países latinoamericanos a repensar estrategias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de sus cajas de pensiones y jubilaciones .

Esas son algunas de las conclusiones que se desprenden del "Panorama Social de América Latina y el Caribe: desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones" , un informe publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) este miércoles y al que Ámbito tuvo acceso preliminar.

El estudio mencionó que si bien "la reducción de la pobreza entre las personas mayores en la región ha estado muy vinculada al desarrollo y la ampliación de los sistemas de pensiones" , los mismos "siguen presentando déficits sustanciales en materia de cobertura, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera".

E hizo énfasis en que los sistemas de pensiones no contributivos "han permitido reducir estas brechas" , pero es necesario realizar "mayores esfuerzos" para fortalecer su sostenibilidad.

Sobre este punto, la CEPAL mencionó una serie de desafíos que deben tenerse en consideración a la hora de diseñar las políticas públicas vinculadas al sector. Una de las más urgentes es el rápido envejecimiento de la población .

"Si en 2025 había en la región 67 millones de personas de 65 años y más, lo que representa el 10,2% de su población total, en 2050 habrá el doble, 137 millones de personas mayores, lo que equivale al 18,9% de la población regional", estimó el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El elevado porcentaje de informalidad en el mercado de trabajo latinoamericano también presiona la sostenibilidad de las cajas de pensiones de la región.

Un envejecimiento veloz y el debate de la edad jubilatoria

Si bien se trata de una tendencia que ocurre en gran parte del mundo, en América Latina ocurre a un ritmo acelerado. "Se estima que, en Europa, el aumento de la proporción de personas de 65 años del 10% al 20% de la población tuvo lugar a lo largo de 55 años, de 1968 a 2023", sostuvo el informe. Mientras, en América Latina y el Caribe, esa transformación ocurrirá en solo 28 años, de 2025 a 2053.

"Como resultado, los países de la región dispondrán de un plazo bastante más corto para adaptarse al envejecimiento poblacional", advirtió el informe, que subrayó que esa situación "generará una mayor demanda en los sistemas de pensiones".

La proyección que realizó la CEPAL estimó que el gasto público en pensiones pasaría del 4,9% del PBI en 2025 al 6,4% en 2060 debido al envejecimiento de la población. Ese efecto conllevaría un gasto adicional de 1,5 puntos por encima de lo que actualmente se invierte en pensiones en la región.

"Si se considera la necesidad de expandir tanto la cobertura como la suficiencia de las prestaciones de los sistemas de pensiones, cabe prever una presión financiera creciente que será cada vez más importante en los debates de política fiscal y protección social efectiva en la vejez", agregó el informe.

Consultado por Ámbito sobre si este escenario pondría sobre la mesa la discusión sobre aumentar la edad jubilatoria, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que "en general, así es".

Y ahondó: "No solo en Argentina, sino en todos los países. Es natural que el tema de las edades de retiro sea una variable que está incluida en los debates nacionales".

De hecho, afirmó que los países de la región "ya han estado incorporando esta discusión en las reformas provisionales y, sin duda, será un tema que se seguirá reconsiderando en futuras reformas estructurales y paramétricas que tengan como objetivo avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones".

Informalidad y estancamiento económico

Este proceso de rápido envejecimiento convive con una actividad económica de poco dinamismo. Entre 2015 y 2025, la proporción de personas de 65 años y más de la población total aumentó del 7,8% al 10,1%, mientras que el crecimiento económico promedió apenas el 1,9% anual.

"Esto muestra que la demanda social de los sistemas de pensiones aumenta a una tasa mayor que las capacidades productivas", explicó el informe.

A eso se le agrega que el 55% de la fuerza de trabajo, lo que equivale a 182 millones de personas, carecía de cobertura previsional en 2024. "Entre 2014 y 2024, la cobertura se mantuvo estancada, con una variación de solo 0,3 puntos porcentuales, lo que apunta a la necesidad de diseñar nuevas fórmulas para ampliarla", opinó el organismo internacional.

Y agregó que ese estancamiento coincide con el de la productividad laboral regional, "que, tras crecer de forma sostenida entre 1991 y 2013, retrocedió durante la última década", un fenómeno que "pone de manifiesto las limitaciones de la estructura productiva para generar empleo formal, lo que opera como un techo para la expansión de la cobertura contributiva".

A ese panorama desafiante se suman "las transformaciones en el mundo del trabajo, vinculadas a la crisis climática y la transformación digital, como el auge de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial".

Es en este contexto que la CEPAL recomendó tres medidas para abordar esta situación. La primera es diseñar estrategias orientadas a incrementar los retornos de las inversiones a través de la diversificación de los instrumentos. La segunda es promover mecanismos de ahorro colectivo para planes con administraciones tanto públicas como privadas. Y la tercera es generar esquemas parcialmente capitalizados que permitan distribuir los riesgos financieros y demográficos entre generaciones.