Xcoop: debutó nuevo sistema de envío de remesas al exterior

Junto con Paraguay, que entró en vigencia ayer, los primeros corredores que estarán operativos en el primer trimestre de 2020 serán Brasil y España.

El negocio tradicional de las remesas se realiza básicamente a través de operaciones en efectivo, a través de sucursales físicas y con trasferencia de dinero de un país a otro. Además, el negocio se termina cuando la remesa es retirada en una oficina en destino.

En cambio, el modelo fintech que propone Xcoop se basa en transacciones digitales, que conforman un ecosistema para alentar el uso del dinero entre entidades que ofrecen una enorme variedad de servicios, desde financieros hasta comercios, pagos de servicios, carga de crédito en telefonía, billetera virtual, entre otros.

Además, en el contexto actual de restricciones cambiarias que rigen en la Argentina, esta red tiene una particularidad que le permite ubicarse un paso delante de sus competidores: sus operaciones no involucran cambio de divisas, ya que se trata de un intercambio de órdenes de pago que se concretan con dinero de cada país, sin cruzar fronteras.

“La oficina de Xcoop en cada país tiene un fondeo propio que le permite cancelar la orden de pago sin requerir necesidad de una transferencia de valores de un país a otro. Al no haber cross border, no rigen las restricciones cambiarias...”, explicó a Ámbito Financiero Alejandro Romay, co fundador de la compañía.

El fondeo propio proviene del dinero que cada oficina recauda por las remesas y que se invierte en activos financieros locales. El esquema estuvo pensado así desde un primer momento a sabiendas de que podría haber cambios de reglas de juego de los gobiernos y también porque eso reduce los costos de la remesa.

La intención de Xcoop es competir contra las empresas tradicionales con comisiones que rondan el 5% (contra un 15% de la competencia, aseguran). En algunos casos, cuando se necesario promover el servicio entre las comunidades de usuarios las comisiones podrían ser del 0%, explican en la compañía.

“En la actualidad, los extranjeros en la Argentina envían unos 3.500 millones de dólares y reciben otros 1500 millones de dólares desde el exterior. Los principales corredores de envío para la Argentina son España, Bolivia y Paraguay. Salvo en España, se trata en su mayoría de personas no bancarizadas, por lo que llevar esta operación a internet requirió de un desarrollo específico para poder hacer los envíos sin necesidad de abrir una cuenta en un banco en el caso del que envía el dinero ni contar con otra cuenta en el caso del que recibe el dinero”, detalló Alex Torriglia, director operativo de la fintech.

“Creemos que el modelo tradicional no ofrece una respuesta acorde con las necesidades de la población que utiliza este servicio. En el mundo, la transformación digital de este sector ha sido gigantesca, ya que los nuevos jugadores digitales captaron el 40% del mercado. En nuestra región somos los primeros en ofrecer este servicio”, añadió.