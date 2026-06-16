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16 de junio 2026 - 12:07

Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 16 de junio

Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores beneficios para quienes eligen operar de forma online.

Los bancos actualizaron las TNA para colocaciones online.&nbsp;

Los bancos actualizaron las TNA para colocaciones online. 

En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de su dinero sin exponerse a grandes riesgos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó la oportunidad para constituirlos de manera online, lo que amplió el acceso y volvió más transparente la competencia entre entidades. Esa dinámica derivó en diferencias marcadas en las tasas de interés ofrecidas para colocaciones a 30 días. A continuación, conocé los detalles.

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Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 16 de junio

De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:

  • Banco de la Nación Argentina: 19%
  • Banco Santander: 14,5%
  • Banco Galicia: 15%
  • Banco Macro: 18,5%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
  • ICBC: 17,2%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Patagonia: 16%

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