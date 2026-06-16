En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de su dinero sin exponerse a grandes riesgos.
Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 16 de junio
Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores beneficios para quienes eligen operar de forma online.
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó la oportunidad para constituirlos de manera online, lo que amplió el acceso y volvió más transparente la competencia entre entidades. Esa dinámica derivó en diferencias marcadas en las tasas de interés ofrecidas para colocaciones a 30 días. A continuación, conocé los detalles.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 16 de junio
De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander: 14,5%
- Banco Galicia: 15%
- Banco Macro: 18,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
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