Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para generar $500.000 en septiembre 2026

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria, los ahorristas deben estar más atentos que nunca a las tasas que ofrecen los bancos.

El plazo fijo sigue destácandose entre el abanico de inversiones disponibles hoy en día en el mercado por dos cuestiones: su simpleza y seguridad . No obstante, en agosto, si queremos generar ganancias altas con este instrumento, necesitamos disponer de decenas de millones de pesos.

Con las tasas vigentes de agosto, el capital necesario cambia según la entidad financiera y la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca. Hoy, vemos diferencias en los porcentajes que ofrecen los bancos, obligando a los inversores a comparar y revisar con cautela las condiciones de cada uno antes de tomar una decisión.

Para calcular cuánto dinero hace falta inmovilizar , se toma la tasa nominal anual y se la lleva al período que dura la inversión. En el Banco Nación, si optamos por hacer la inversión en una sucursal, con una TNA de 16,50%, el cálculo nos da como resultado casi $37 millones. Así, un plazo fijo de $37 millones de pesos genera $501.780 en intereses durante 30 días.

La alternativa electrónica nos deja otro resultado. Con una TNA del 19,25%, $37 millones producen $585.410 en intereses durante el mismo período. La diferencia es importante: entre ambas tasas hay 2,75 puntos porcentuales, pero trasladados a un capital de decenas de millones de pesos representan más de $80.000 adicionales en el mismo tiempo.

Como repasamos antes, hoy en día el mercado presenta diferencias importantes entre las entidades , con bancos que ofrecen rendimientos superiores al 20% y otros que se mantienen bastante por debajo. Estos valores corresponden a referencias de agosto y pueden modificarse según el día, el canal utilizado, el plazo elegido y si el inversor es cliente de la entidad.

Banco Provincia: 19,5% TNA para clientes y hasta 21% para no clientes

Banco Nación: 19% TNA

Banco Macro: 18,5%

BBVA Argentina: 18,25%

ICBC Argentina: 17,7%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

El plazo fijo, una herramienta sencilla: sus pros y contras

El plazo fijo es un instrumento fácil de usar. No requiere comprar acciones, bonos, ni administrar una cartera de inversiones. El dinero se deposita durante un período determinado (generalmente 30 días) y, al vencimiento, se acreditan capital e intereses. Pero, ¿cuáles son sus características? Una de sus principales ventajas es la previsibilidad. Al momento de constituirlo, el ahorrista conoce la tasa pactada y puede calcular cuánto dinero recibirá al vencimiento.

La principal desventaja es la falta de liquidez. En un plazo fijo tradicional de 30 días, el dinero queda inmovilizado durante todo ese período. Otro punto para considerar es la inflación. Una TNA del 19% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 1,56% si se calcula sobre 30 días, mientras que la inflación puede ubicarse por encima o por debajo de ese nivel. Si es mas alto, el inversor pierde poder adquisitivo. El resultado depende de la evolución de los precios.

Además, las tasas pueden cambiar cuando el depósito vence. Si se decide renovar el capital y los intereses, hay que hacerlo bajo las condiciones que estén vigentes en ese momento. No existe garantía de que el banco mantenga la misma TNA durante los meses siguientes.

Para un ahorrista que apunta específicamente a obtener $500.000 mensuales, la cuenta no termina en saber cuánto capital necesita hoy. También debe considerar cuánto tiempo puede mantener la estrategia, si tiene que disponer del capital antes del vencimiento y qué rendimiento va a obtener frente a la inflación.