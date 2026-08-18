Prime Video estrenó la temporada 4 de una de sus series de acción más vistas en el mundo + Agregar ámbito en









El regreso del exmilitar suma una investigación de alto riesgo, secretos de Estado y nuevos enemigos en una entrega basada en una novela de Lee Child.

El regreso de uno de los personajes más populares del género llega con nuevos desafíos y una investigación fuera de lo común. Prime Video

Prime Video volvió a poner en pantalla a uno de sus personajes de acción más reconocidos con una nueva entrega que apuesta por conspiraciones, peleas y una investigación que escala rápidamente.

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La producción retoma a un protagonista que se mueve entre ciudades sin demasiadas pertenencias y que suele terminar involucrado en problemas ajenos. Esta vez, un encuentro aparentemente casual en el transporte público lo coloca frente a un caso mucho más grande de lo que podía imaginar.

Nuevos rostros se incorporan a la ficción mientras el protagonista vuelve a enfrentarse a situaciones que ponen a prueba sus límites. Prime Video De qué trata Reacher, temporada 4 La historia comienza en un vagón del metro, donde Jack Reacher se cruza con una mujer que despierta sus sospechas. El encuentro toma un giro inesperado cuando ella muere y lo que parecía ser un episodio aislado empieza a revelar conexiones con una trama de poder mucho más amplia.

A partir de ese momento, el exintegrante de la Policía Militar queda involucrado en una investigación que lo enfrenta con funcionarios, intereses militares y organismos de inteligencia. El caso también pone en juego información sensible que distintas personas parecen dispuestas a proteger a cualquier precio.

La producción retoma su fórmula de acción y suspenso con una historia pensada para mantener la tensión capítulo a capítulo. Prime Video La nueva temporada está basada en Gone Tomorrow, novela publicada por Lee Child en 2009. La adaptación mantiene la fórmula que convirtió al personaje en uno de los grandes éxitos de Prime Video: un hombre solitario, una investigación que se complica y una buena dosis de acción cuerpo a cuerpo.

Prime Video: tráiler de Reacher, temporada 4 Prime Video: elenco de Reacher, temporada 4 Alan Ritchson

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