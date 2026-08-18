Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz está "operativo" y lo mostró como parte de EEUU

El presidente de EEUU expresó a la vez que no existe diálogo con Irán. Además, compartió un posteo donde declara al pasaje marítimo como “nuevo territorio estadounidense”.

Trump aseguró que el estrecho de Ormuz está "abierto y operativo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que no existen conversaciones en marcha ni están previstas nuevas negociaciones con Irán , en medio de la escalada de tensión entre ambos países. Al mismo tiempo, afirmó que el estrecho de Ormuz permanece “abierto y operativo” bajo el bloqueo naval estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán” , indicó el mandatario a través de su cuenta en Truth Social.

Trump agregó que la presión sobre Teherán continuará: “El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Las declaraciones llegaron después del vencimiento del plazo establecido en el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán en junio y volvieron a alejar las perspectivas de una salida negociada al conflicto.

Horas antes, el mandatario estadounidense profundizó su ofensiva discursiva al compartir una imagen en la que denominó al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense” .

La publicación mostró un mapa de la región que separa el golfo Pérsico del golfo de Omán, con el paso marítimo señalado mediante un círculo y acompañado por la inscripción “NUEVO territorio de Estados Unidos”. La imagen también incluyó una franja con los colores azul, rojo y blanco y estrellas.

Trump ya planteó públicamente la posibilidad de incorporar el estrecho como territorio estadounidense. El viernes pasado elevó nuevamente el tono contra Irán y vinculó esa pretensión con el resultado de la ofensiva militar de Estados Unidos.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, declaró durante un acto político en Long Island, Nueva York.

Días antes, el presidente sostuvo una postura similar y aseguró que Washington ya ejerce el control de la estratégica ruta marítima debido al debilitamiento de las capacidades militares iraníes tras los ataques estadounidenses iniciados en febrero.

“Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió Trump el miércoles pasado en Truth Social. Además, aseguró que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

El posteo de Trump cobre el estrecho de Ormuz.

Irán rechazó la pretensión estadounidense sobre el control del estrecho, mientras el paso marítimo se consolidó como uno de los principales focos de tensión de la guerra.

Venció el plazo del acuerdo entre EEUU e Irán

El 17 de agosto terminó el período de 60 días establecido por Estados Unidos e Irán a partir del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Aquel documento declaró el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso destinado a negociar una salida al conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, el plazo concluyó sin un entendimiento definitivo y Trump afirmó ahora que no existen negociaciones en curso ni encuentros programados con el Gobierno iraní.

La nueva declaración contrastó además con las versiones sobre posibles contactos para retomar las conversaciones. El mandatario estadounidense dejó en claro que el bloqueo naval continuará vigente mientras aseguró que la navegación por Ormuz permanece habilitada.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el conflicto

Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho de Ormuz constituye una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Su posición estratégica lo convirtió en uno de los puntos centrales del enfrentamiento entre Washington y Teherán, ya que cualquier interrupción del tránsito marítimo puede afectar los suministros energéticos internacionales y generar presión sobre los precios.

La disputa adquirió ahora una nueva dimensión luego de que Trump insistiera públicamente en presentar al estrecho como un territorio bajo control estadounidense, mientras descartó negociaciones con Irán y aseguró que el bloqueo naval permanece plenamente vigente.