La producción industrial de EEUU se acelera en julio y crece por segundo mes consecutivo + Agregar ámbito en









Se vio impulsada por manufacturas (0,2%) y servicios públicos (0,5%), con minería también en alza. Los detalles, en la nota.

La producción industrial creció 0,2% en julio, marcando el segundo mes consecutivo al alza en EEUU. Nikolas Zane

La producción industrial de Estados Unidos encadenó en julio su segundo mes al alza, impulsado principalmente por la recuperación del segmento manufacturero y la tracción de los servicios públicos.

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Según datos publicados por la Reserva Federal, la producción de fábricas, minas y servicios públicos creció un 0,2% tras registrar un aumento revisado al alza del 0,3% el mes anterior.

El segmento manufacturero, que concentra tres cuartos del producto industrial total, anotó una suba del 0,2%, luego de un ajuste al alza del 0,3% en la medición de junio. A su vez, los servicios públicos treparon un 0,5% y alcanzaron su pico de crecimiento en el último trimestre, al tiempo que el rubro minero sumó terreno positivo.

El contexto de la economía norteamericana Cabe señalar el momento en el que se conoce el dato del segmento manufacturero: la economía de Estados Unidos creció 1,5% a tasa anual en el segundo trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado, según los datos oficiales. Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4%.

El PBI creció 1,5% anual en el segundo trimestre, con empleo y consumo mostrando señales mixtas. Depositphotos La economía estadounidense venía mostrando un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. En ese marco, resultaban vitales las inversiones del boom de la inteligencia artificial.

Sin embargo, el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra en Irán. Por otra parte, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó menos de lo que se esperaba, lo cuál sugiere que la situación del mercado laboral se mantuvo estable. De ese modo, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales subieron en 9.000 solicitudes, a una cifra desestacionalizada de 197.000, según informó el Departamento de Trabajo. Esta cifra también se encuentra por debajo de lo previsto.