Disney anunció una transformación histórica de sus parques: de qué se trata

La compañía presentó durante su evento D23 un ambicioso proyecto que contempla nuevas zonas temáticas, renovaciones y cambios en atracciones emblemáticas de varios complejos, con el objetivo de renovar la experiencia de los visitantes.

Disney presentó un ambicioso plan de expansión y renovación para sus parques temáticos , con nuevas áreas, atracciones y modificaciones en espacios ya existentes. Los principales cambios estarán en Walt Disney World , en Florida , aunque también habrá novedades en los complejos de California , París , Tokio , Hong Kong y Shanghái .

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Durante el evento D23, realizado en Anaheim, California, la compañía adelantó parte de sus próximos proyectos. En Disneyland se llevará adelante una renovación integral de Tomorrowland y se incorporará una nueva atracción inspirada en Coco . Además, se ampliará Avengers Campus .

A estas novedades se suma una función que vinculará la atracción Millennium Falcon : Smugglers Run con Fortnite . Desde el 16 de agosto, los visitantes podrán conectar sus cuentas del videojuego y acceder a misiones especiales.

“Seguimos expandiéndonos y evolucionando en todo el mundo, nuestros fanáticos siguen estando en el centro de todo lo que hacemos” , afirmó Thomas Mazloum , presidente de Disney Experiences, durante la presentación conducida por Neil Patrick Harris.

Uno de los anuncios más importantes corresponde a Florida. En Magic Kingdom se construirá Villain’s Land , un nuevo territorio dedicado a los villanos de Disney y con una dimensión similar a Star Wars. El espacio tendrá restaurantes, tiendas y dos atracciones: una montaña rusa basada en Maléfica y un recorrido en el que aparecerán personajes como Cruella , la Reina Malvada y el Doctor Facilier .

El 38% del volumen de negocios de Disney en 2019 provino de sus parques.

También en Magic Kingdom, Frontierland sumará Piston Peak, una zona inspirada en Cars. Allí habrá una atracción familiar y una carrera todoterreno ambientada entre montañas nevadas y géiseres.

En Animal Kingdom, Tropical Americas se transformará con la creación de Pueblo Esperanza. El sector incluirá propuestas relacionadas con Encanto e Indiana Jones, además de recuperar al Yeti de Expedition Everest. Una de las nuevas experiencias utilizará un animatrónico basado en el rostro de Harrison Ford.

Disney también confirmó la llegada de Monstropolis a Hollywood Studios en 2027, mientras que EPCOT renovará Spaceship Earth para actualizar su historia y enfocarla en la conexión entre las personas durante la era digital. Figment, por su parte, volverá junto a Dreamfinder en una nueva versión de Journey Into Imagination.

Las novedades se extenderán al resto del mundo: Disneyland París tendrá una zona inspirada en El Rey León, los parques de Hong Kong y Shanghái recibirán nuevas propuestas de Marvel y Tokyo Disneyland renovará Space Mountain.

Además, Disney prepara The Disney Princess Experience, una propuesta interactiva basada en personajes como Rapunzel, Tiana, Bella, Moana y Ariel.