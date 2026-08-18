Vuelven los "Chachos" a La Rioja: cómo funcionarán y quiénes los cobrarán + Agregar ámbito en









El gobernador Ricardo Quintela relanzó la cuasimoneda provincial con una nueva emisión, que revitaliza el debate sobre los instrumentos provinciales. La iniciativa busca reactivar el comercio local mediante su uso en locales adheridos.

Vuelven los "Chachos": La Rioja relanzó su cuasimoneda para dinamizar el comercio y reactivar el mercado interno provincial.

Con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y reactivar el mercado interno de la provincia, el gobernador riojano Ricardo Quintela relanzó los "Chachos". Esta cuasimoneda, que la provincia ya había implementado en 2024, regresa al comercio de La Rioja con una nueva emisión, orientada a sostener la demanda local.

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De cara a este nuevo tramo de la medida, la provincia puso en circulación $4.000 millones en Chachos, que serán distribuidos entre distintos sectores de la población. La medida apunta a que los beneficiarios puedan utilizar los bonos en comercios adheridos, traccionando así las ventas y reactivando la dinámica del sector comercial.

El detalle de la nueva emisión Según comunicaron los medios locales, el esquema abarca a unos 80.000 beneficiarios, quienes cobrarán los bonos para volcarlos directamente al mercado y a las compras locales.

La Rioja relanzó su cuasimoneda para dinamizar el comercio y reactivar el mercado interno provincial. Cabe precisar que los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por el Gobierno de La Rioja. Así, la iniciativa le otorgará a cada trabajador y beneficiario la suma de 50.000 Chachos, buscando generar un circuito de circulación local para los recursos.

Fabián Blanco, ministro de Hacienda provincial, declaró que "con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”. Y agregó: “Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”.

La medida busca sostener la demanda local, estimular las ventas en comercios adheridos y generar un circuito de circulación interna de recursos. La vuelta de los "Chachos" La Rioja ya había apelado a este recurso durante 2024, cuando se impulsó la creación de la cuasimoneda en pleno reclamo y tensión financiera con la Casa Rosada por la transferencia de recursos. La reaparición de la cuasimoneda ubica nuevamente a la provincia en el foco de la discusión sobre el uso de instrumentos provinciales para afrontar las dificultades económicas y estimular el consumo. Asimismo, el Gobierno riojano plantea la nueva emisión como "una herramienta para dinamizar el mercado interno y favorecer a sectores que necesitan recuperar capacidad de compra". De esta manera, la provincia busca la circulación de la cuasimoneda entre beneficiarios y comercios de la provincia, permaneciendo el "Chacho" en el circuito económico riojano. Emisión y beneficiarios: Se pusieron en circulación $4.000 millones de pesos para 80.000 beneficiarios, quienes recibirán 50.000 Chachos cada uno.