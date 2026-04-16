Citigroup mejora la calificación de las acciones norteamericanas, pero baja la de los mercados emergentes + Seguir en









Los estrategas reconocieron que un eventual acuerdo de paz entre Washington y Teherán podría mejorar la confianza de los inversores.

La movida de Citi se inscribe en una tendencia que ya marcaron BlackRock y Morgan Stanley. NYSE

Los estrategas de Citigroup mejoraron la calificación de las acciones estadounidenses, argumentando que el clima de alta incertidumbre bélica favorece una rotación hacia activos defensivos y de mayor calidad. Al mismo tiempo rebajó a neutral su postura sobre los mercados emergentes, vulnerables tanto a las crisis energéticas como a la fortaleza del dólar.

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La decisión, liderada por Beata Manthey, refleja un ajuste táctico en la asignación global de la entidad, rebajaron la calificación de las acciones de mercados emergentes de sobreponderar a neutral, citando los riesgos vinculados a la la volatilidad en los precios internacionales de la energía por la guerra en Medio Oriente y la apreciación de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

Los estrategas reconocieron que un eventual acuerdo de paz entre Washington y Teherán podría mejorar la confianza de los inversores. Sin embargo, advirtieron que "volver a una dinámica macroeconómica y comercial procíclica 'ideal' podría resultar difícil", dejando en claro los límites de cualquier escenario optimista.

wall street mercados Advirtió sobre el creciente peso del sector tecnológico sobre las ganancias corporativas. Reuters El optimismo en el S&P 500 La movida de Citi se inscribe en una tendencia que ya marcaron BlackRock y Morgan Stanley, que en las últimas semanas también resaltaron la resiliencia relativa del mercado norteamericano frente al resto del mundo. En ese marco, el S&P 500 se ubica en récords históricos, impulsado por un alto el fuego temporal entre EEUU e Irán y por un arranque alentador de la temporada de balances corporativos.

Los analistas del banco califican su mejora de calificación como "táctica", dado que la visibilidad sobre el escenario macroeconómico y geopolítico sigue siendo limitada. Con todo, proyectan que el índice de Wall Street alcanzará los 7.700 puntos hacia finales de año, lo que equivaldría a una suba del 12% respecto del cierre del lunes.

En materia sectorial, Citi elevó a sobreponderar los materiales globales y degradó a infraponderar los servicios de comunicación. Además, advirtió que el creciente peso del sector tecnológico sobre las ganancias corporativas a nivel mundial complejiza las perspectivas bursátiles, en un entorno ya condicionado por el conflicto en Medio Oriente.