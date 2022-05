El precio promedio de alquiler de un monoambiente en CABA fue de $47.785 en abril

Puerto Madero es el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 124.542 mensuales. Le siguen Palermo y Nuñez con $ 74.607 y 67.531, respectivamente. En la zona media se encuentran Parque Chacabuco ($ 55.945), Parque Patricios ($ 55.199 y Agronomía ($ 52.984). Los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($ 45.839), Constitución ($ 46.521) y Montserrat ($ 46.592).

En lo que se refiere al valor de compra-venta en CABA: un monoambiente u$s 99.109, un dos ambientes y 50 m2 u$s 119.886 dólares y un tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 170.334. El precio medio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2.301/m2, disminuye 0,6% respecto al mes pasado.

Actualmente, el 88% de los barrios mantiene una disminución de precio mensual. En el corredor norte el precio promedio del metro cuadrado es de u$s 2.826. El ranking está encabezado por Puerto Madero (u$s 5.589/m2), Palermo (2.994 dólares/m2) y Belgrano (2.859 dólares/m2). Los barrios más económicos en la Ciudad son Lugano (u$s 1.113/m2), Nueva Pompeya (u$s 1.553 dólares/m2) y La Boca (u$s 1.618 dólares/m2).