Colapso global afectó a bonos y acciones (riesgo-país saltó 7%)

El S&P Merval cayó un 2,8%, a 35.387,05 unidades, por lo que en dos jornadas acumuló un retroceso del 8,3%. A solo una rueda para finalizar el mes, el panel líder baja un 11,8% en febrero, mientras que en lo que va de 2020, el índice cede un 15,1% (en la medición en moneda local). Los descensos más relevantes del día los protagonizaron las acciones de Ternium (-7,3%); Aluar (-7%); Transportadora de Gas del Norte (-6,9%); Banco Macro (-6,4%); y Transener (-5,9%).

Las principales Bolsas del mundo operaron a la baja durante toda la jornada. Los mercados europeos cayeron hasta un 5%. En Asia, los retrocesos fueron menores al 2%, a excepción de China, que experimentó leves aumentos. En América Latina, los mercados cayeron menos del 2%, mientras que Wall Street siguió sin encontrar piso y sus principales índices se hundieron 4,4%, en lo que fue su peor jornada desde agosto de 2011.

En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares cayeron hasta 2,6%, con un riesgo- país que saltó 6,77% a 2223 puntos básicos (el valor más alto desde inicios de diciembre).

Los bonos en pesos no registraron una tendencia muy distinta, con bajas de hasta 1%. Después de las dificultades que viene afrontando el Gobierno para financiarse en pesos de cara a los próximos vencimientos de Lecap y Lebad. Si bien ayer se confirmó el pago del AM20, los inversores no festejaron ya que se encuentran mirando al A2M2, que ofrece mejores rendimientos, pero al representar un desembolso grande, aún no hay certeza sobre su pago.

Dólar

El dólar solidario bajó ayer ocho centavos luego de tres jornadas con incrementos. Cerró a $83,24 dado que el minorista oficial cedió seis centavos a $64,03. De manera inversa, el dólar mayorista trepó por quinta rueda consecutiva y cerró a $62,14, cinco centavos por encima del miércoles. De esta manera, el precio alcanzó un nuevo máximo desde agosto.

El dólar blue operó en baja, al ceder 20 centavos a $78,50. El CCL bajó 12 centavos a $80,56, por lo que el spread con el mayorista se ubicó en el 29,6%. A su vez, el MEP se retrajo 25 centavos a $79,56, dejando una brecha del 28%.

El Banco Central colocó $147.000 millones en una subasta de Leliq a 28 días de plazo a una tasa estable del 40%. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s662 millones. Los plazos más cortos concentraron casi el 60% del volumen operado, con subas del 0,5% en promedio. Los meses de febrero y marzo, terminaron operándose a $62,20 y $64,98 con tasas del 38,77% y del 50,57%, respectivamente.

Las reservas internacionales del Banco Central, en tanto, subieron ayer u$s80 millones a u$s44.789 millones.