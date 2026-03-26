Las reservas del BCRA cayeron en u$s296 millones y tocaron mínimos de casi tres meses + Seguir en









La entidad monetaria intervino en el Mercado Libre de Cambios por u$s57 millones y acumula compras por u$s203 millones en lo que va de la semana.

El BCRA volvió a comprar dólares este jueves, pero las reservas brutas cayeron.

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras de dólares por u$s57 millones este jueves. Pese a esto, las reservas brutas cayeron y tocaron un mínimo de casi tres meses, para el que hay que remontarse al pasado 5 de enero del corriente año, cunado comenzaron las adquisiciones diarias e ininterrumpidas por parte de la entidad monetaria.

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Así, las reservas brutas registraron esta jornada un retroceso de u$s296 millones y bajaron por primera vez en la semana hasta los u$s43.536 millones. Desde el retorno a las ruedas cambiarias tras el fin de semana largo, los activos internacionales del BCRA acumulan un retroceso de u$s272 millones y se enfilan cerrar su tercera semana en caída.

El pasado miércoles el BCRA afrontó pagos de deuda en torno a los u$s50 millones, según aseguraron a Ámbito fuentes oficiales de la institución. En tanto, las reservas netas se situaron este jueves en un negativo de u$s1.855 millones, según datos del economista de OPEN, Federico Machado, mientras que las "supernetas" alcanzaron un negativo de 3.436 millones.

El dólar mayorista estiró la brecha con el techo de la banda a más de 20% El dólar oficial profundizó su tendencia bajista este jueves. El mercado cambiario se encuentra en un contexto de estabilidad, pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la jornada en los $1.368. De este modo, la brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses.

Por otro lado, los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta el 1%. El mercado espera que el tipo de cambio cotice a $1.374,5 en el segmento mayorista para fines de marzo.