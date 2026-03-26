Automotriz china con presencia en la Argentina lanzó su nuevo SUV: cuesta u$s9.500 + Seguir en









La marca asiática lanzó un modelo compacto con alto nivel tecnológico, buena autonomía y una estrategia agresiva para posicionarse en el segmento.

La marca china continúa avanzando en el mercado de los eléctricos

La automotriz china Leapmotor oficializó el lanzamiento de su nuevo SUV compacto 100% eléctrico, el A10 (conocido internacionalmente como B03X), un modelo que apunta a combinar tecnología avanzada con precios accesibles dentro de un segmento cada vez más competitivo.

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Presentado inicialmente en el Salón del Automóvil de Guangzhou, el auto llega al mercado en cuatro versiones, con valores que van desde los 65.800 yuanes (u$s9.500) hasta los 86.800 yuanes (u$s12.600), posicionándose como una alternativa atractiva dentro de la oferta global.

Entre sus principales diferenciales, el Leapmotor A10 incorpora tecnología de última generación como sensores LiDAR, chips Qualcomm SA8295 y SA8650, y un sistema de conducción asistida que permite funciones avanzadas tanto en ciudad como en ruta.

leapmotor(1) El auto llega al mercado en cuatro versiones, con valores que van desde los 65.800 yuanes (u$s9.500) hasta los 86.800 yuanes (u$s12.600). Tecnología, autonomía y confort como ejes del SUV El SUV ofrece dos configuraciones mecánicas con un motor eléctrico de 70 kW o 90 kW, junto a opciones de batería de 39,8 kWh y 53 kWh, que permiten autonomías de hasta 505 kilómetros bajo el ciclo CLTC. Además, admite carga rápida, recuperando del 30% al 80% en apenas 16 minutos.

En el interior, el modelo apuesta por la digitalización con una pantalla central de 14,6 pulgadas y un sistema multimedia con inteligencia artificial Qwen, además de múltiples soluciones de confort como asientos calefaccionados y espacios de almacenamiento versátiles.

Con este lanzamiento, Leapmotor refuerza su estrategia de expansión con productos que combinan innovación, diseño y precios competitivos, en un escenario donde los fabricantes chinos ganan cada vez más protagonismo a nivel global.