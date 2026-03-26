El Gobierno niega una crisis de consumo y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril

Federico Furiase defendió la marcha de la economía y aseguró que mejorará el poder adquisitivo, aunque admitió que marzo volverá a mostrar subas por factores estacionales.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , negó que la Argentina atraviese una crisis de consumo y aseguró que la inflación caerá desde abril, lo que permitirá una recuperación del poder adquisitivo y de la actividad económica.

En diálogo con A24, el funcionario sostuvo que una parte importante de la población mejoró su situación durante el gobierno de Javier Milei . “No creo que haya mucha gente que esté peor. Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”, afirmó.

En ese sentido, relativizó las advertencias de comerciantes y empresarios sobre una caída en el consumo: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda” , señaló. Además, remarcó que el PBI creció 10,3% desde 2023 y que el consumo privado se mantiene en niveles récord , aunque con cambios en los hábitos de gasto.

Según explicó, actualmente se observa un mayor dinamismo en la compra de bienes durables como autos, viviendas, electrodomésticos y viajes, lo que refleja una transformación en la estructura del consumo.

Furiase también defendió las políticas económicas del Gobierno al asegurar que se logró “sacar a más de 12 millones de personas de la pobreza” y que, en menos de dos años, se estabilizó la macroeconomía y se duplicó el crédito a familias y empresas .

Inflacion Carne Precios Consumo El consumo masivo cayó 6,3% en febrero. Mariano Fuchila

No obstante, reconoció que marzo volverá a ser un mes de alta inflación por factores estacionales, como el aumento de combustibles vinculado a la situación en Medio Oriente, los gastos educativos, los ajustes tarifarios y el precio de la carne.

A pesar de ese escenario, el funcionario insistió en que desde abril o mayo se producirá una fuerte desaceleración inflacionaria, lo que permitirá que más sectores comiencen a percibir la mejora económica.

El consumo masivo no levanta cabeza: se hundió 6,3% mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados

El consumo masivo continúa deprimido y no levanta cabeza. Pese a que el año pasado tuvo un leve rebote, en el inicio de 2026 volvió a su nivel más bajo desde septiembre 2024.

Esto se produjo después de una caída interanual del 3,4% en febrero (y del 2,1% en el primer bimestre) en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos, según datos de la consultora Scentia. Aunque la tendencia mensual fue aún más pronunciada, ya que las ventas se hundieron 6,3% entre los diferentes canales.

Entre los canales más afectados se encuentran los supermercados, donde el consumo se desplomó 5,9% frente a febrero de 2025 y un 6,3% en comparación con enero; mientras que el que tuvo un mejor desempeño fue el e-commerce con un avance anual del 26,5%, aunque con una baja del 2,6% mensual.

En tanto, en farmacia el consumo cayó 9,1% mensual, en autoservicios 6,4%, en kioscos un 6,2% y en mayoristas 5,8%. De esta manera, en febrero todos los canales marcaron bajas. Fuentes del sector confirmaron que "las ventas llevan meses cayendo bastante".