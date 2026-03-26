El secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que la Argentina atraviese una crisis de consumo y aseguró que la inflación caerá desde abril, lo que permitirá una recuperación del poder adquisitivo y de la actividad económica.
El Gobierno niega una crisis de consumo y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril
Federico Furiase defendió la marcha de la economía y aseguró que mejorará el poder adquisitivo, aunque admitió que marzo volverá a mostrar subas por factores estacionales.
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En diálogo con A24, el funcionario sostuvo que una parte importante de la población mejoró su situación durante el gobierno de Javier Milei. “No creo que haya mucha gente que esté peor. Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”, afirmó.
En ese sentido, relativizó las advertencias de comerciantes y empresarios sobre una caída en el consumo: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”, señaló. Además, remarcó que el PBI creció 10,3% desde 2023 y que el consumo privado se mantiene en niveles récord, aunque con cambios en los hábitos de gasto.
Según explicó, actualmente se observa un mayor dinamismo en la compra de bienes durables como autos, viviendas, electrodomésticos y viajes, lo que refleja una transformación en la estructura del consumo.
Furiase también defendió las políticas económicas del Gobierno al asegurar que se logró “sacar a más de 12 millones de personas de la pobreza” y que, en menos de dos años, se estabilizó la macroeconomía y se duplicó el crédito a familias y empresas.
No obstante, reconoció que marzo volverá a ser un mes de alta inflación por factores estacionales, como el aumento de combustibles vinculado a la situación en Medio Oriente, los gastos educativos, los ajustes tarifarios y el precio de la carne.
A pesar de ese escenario, el funcionario insistió en que desde abril o mayo se producirá una fuerte desaceleración inflacionaria, lo que permitirá que más sectores comiencen a percibir la mejora económica.
El consumo masivo no levanta cabeza: se hundió 6,3% mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados
El consumo masivo continúa deprimido y no levanta cabeza. Pese a que el año pasado tuvo un leve rebote, en el inicio de 2026 volvió a su nivel más bajo desde septiembre 2024.
Esto se produjo después de una caída interanual del 3,4% en febrero (y del 2,1% en el primer bimestre) en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos, según datos de la consultora Scentia. Aunque la tendencia mensual fue aún más pronunciada, ya que las ventas se hundieron 6,3% entre los diferentes canales.
Entre los canales más afectados se encuentran los supermercados, donde el consumo se desplomó 5,9% frente a febrero de 2025 y un 6,3% en comparación con enero; mientras que el que tuvo un mejor desempeño fue el e-commerce con un avance anual del 26,5%, aunque con una baja del 2,6% mensual.
En tanto, en farmacia el consumo cayó 9,1% mensual, en autoservicios 6,4%, en kioscos un 6,2% y en mayoristas 5,8%. De esta manera, en febrero todos los canales marcaron bajas. Fuentes del sector confirmaron que "las ventas llevan meses cayendo bastante".
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