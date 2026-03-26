Podrías perder miles de dólares: las estafas más comunes para los turistas

Antes de armar las valijas, tenés que conocer ciertos engaños habituales que afectan a los visitantes en distintos destinos del mundo.

Cuando uno decide viajar, se abre a nuevas experiencias, pero también se expone a situaciones inesperadas. En muchos destinos, los turistas suelen ser el blanco ideal para los estafadores que buscan aprovechar la falta de conocimiento del lugar para quedarse con sus dólares .

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Estas prácticas ilegales suelen apuntar a los descuidos de la gente, ya que un solo segundo de distracción puede ser suficiente para caer en una trampa. Por eso, contar con la información necesaria ayuda a reconocer las estrategias más habituales y reaccionar a tiempo para evitar pérdidas económicas que arruinen tu experiencia.

Entre los engaños más frecuentes está el del " taxímetro roto ". Una vez que el turista se sube a un taxi, algunos conductores aseguran que el sistema de medición no funciona o directamente no lo activan . De esa forma, el costo final termina siendo mucho más alto que el real.

Para evitar este problema, lo mejor es optar por servicios oficiales o aplicaciones reconocidas . También sirve acordar el valor con el conductor antes de iniciar el recorrido, si es que no hay otra alternativa.

Cuando a uno le ofrecen una cotización más conveniente , se suele tentar. De todas formas, cambiar el efectivo en la vía pública suele terminar en pérdidas, ya sea por billetes falsos o por montos incorrectos .

A la hora de cambiar divisas, la mejor opción siempre va a ser acudir a entidades formales, como bancos o casas autorizadas. Además, se puede retirar efectivo en terminales que estén ubicadas en espacios controlados.

Cargos inesperados en alojamientos

Hay establecimientos que suman importes que no estaban previamente contemplados al momento de la reserva. Estos extras pueden aparecer bajo conceptos poco claros o servicios que nunca se solicitaron en primer lugar. Ante estas situaciones, lo mejor es revisar las condiciones antes de confirmar la estadía.

Un tip muy bueno es guardar los comprobantes y solicitar el detalle completo al momento de pagar, ya que ayuda a detectar cualquier irregularidad.

Viaje Al viajar a un lugar desconocido, uno suele estar expuesto a ciertos riesgos por parte de delincuentes. Freepik

Guías falsos y excursiones inexistentes

Es muy normal que en las zonas más concurridas aparezcan personas ofreciendo recorridos a precios tentadores. En muchos de esos casos, en realidad se trata de propuestas que al final no se concretan o que ni siquiera cumplen con lo prometido.

La recomendación es contratar actividades a través de plataformas confiables o agencias con respaldo. Esto reduce el riesgo de estafas y garantiza una experiencia acorde a lo contratado.

Redes abiertas que ponen en riesgo tus datos

El acceso a internet gratuito puede parecer una ventaja, pero también implica un gran peligro. Algunas conexiones públicas permiten que terceros accedan a tu información personal o financiera.

Por eso, para protegerse conviene conectarse solo a redes oficiales y evitar hacer operaciones importantes en redes abiertas. Para quien quiere protegerse un poco más, el uso de herramientas de seguridad digital agrega una capa extra de seguridad.

Ayuda engañosa en cajeros

Otra modalidad frecuente se lleva a cabo en las terminales de extracción de dinero. Al rededor de estas, hay personas desconocidas que ofrecen asistencia y terminan accediendo a toda la información de la tarjeta o directamente al efectivo.

La mejor defensa consiste en rechazar cualquier intervención externa. A la hora de usar un cajero, hay que cubrir el teclado al ingresar la clave y elegir cajeros en lugares concurridos.

Regalos que terminan en presión

En algunas ciudades, hay vendedores que entregan objetos sin costo aparente, como pulseras o flores. Después de entregártelo, te exigen un pago de manera insistente y generan incomodidad.

La forma más efectiva de evitar este momento es no aceptar nada desde el inicio y continuar el camino para esquivar la situación.