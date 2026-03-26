Pago de la deuda: Israel, Italia y el enigma de los u$s9.000 millones en el laberinto de Luis Caputo

Con el swap en entredicho y los mercados voluntarios cerrados, el Ministro de Economía negocia en silencio créditos bilaterales con socios no convencionales

Durante el Argentina Week en Nueva York, los interlocutores de Wall Street formularon al ministro de Economía, Luis Caputo , la pregunta que el mercado local prefiere no enunciar en voz alta: si el plan es no salir al mercado de deuda internacional, ¿cómo van a afrontar los pagos este año y el que viene?

La respuesta del titular del Palacio de Hacienda fue tan concisa como deliberadamente opaca: vamos a recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Esa frase resume el principal interrogante del programa financiero argentino. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar u$s15.000 millones -mitad capital, mitad intereses, considerando los compromisos del Tesoro y del Banco Central (BCRA) en conjunto. En 2027, la cifra escala a u$s33.000 millones , de los cuales u$s24.000 millones corresponden a amortizaciones de capital y u$s9.000 millones a intereses.

Con un riesgo país consolidado en torno a los 600 puntos básicos , el acceso al mercado voluntario exigiría convalidar tasas de dos dígitos. El propio Caputo lo descartó ante el 21° Simposio de Mercado de Capitales : ya tiene identificado el financiamiento para los próximos tres vencimientos de capital -julio 2026, enero y julio de 2027- por aproximadamente u$s9.000 millones , aunque no precisó el origen de esos fondos. El mercado no los conoce todavía, señaló el ministro, pero los conocerá en los próximos meses.

Según pudo saber este diario, parte de esa respuesta tiene coordenadas geográficas precisas: Italia e Israel. El equipo económico mantiene negociaciones con legisladores italianos y con la banca del Boulevard Rothschild en Tel Aviv para acceder a un crédito bilateral de entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones, a una tasa estimada en torno al 7% anual.

La arquitectura que elude al Congreso

La arquitectura de la operación apunta deliberadamente a no requerir aprobación del congreso argentino. Fuentes al tanto de las conversaciones señalaron a este diario que las gestiones están avanzadas, aunque su concreción todavía no está garantizada.

Vale subrayar que el instrumento que en su momento pareció oficiar de paraguas para estos vencimientos -el swap del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de EEUU- genera hoy reservas crecientes. Hay reticencia a su activación tanto en el ala demócrata del Congreso norteamericano como en la propia Reserva Federal y, según fuentes del sector financiero, en el entorno inmediato del secretario Scott Bessent, cuyo capital político transita un momento delicado en Washington.

El foco de corto plazo es el 9 de julio. La programación financiera descuenta rollover del capital de los Bonares, pero los intereses son de pago obligatorio: u$s2.400 millones en el semestre, sumando Globales y Bonares. En el mercado advierten que lo que resta de 2026 es el tramo más exigente del programa financiero: no por el calendario electoral de 2027, sino por la acumulación de vencimientos en un contexto de acceso voluntario cerrado. La presión recae sobre la caja propia y sobre la renovación de los vencimientos en pesos, que desde marzo promedian $15,6 billones mensuales. Desde el sector financiero agregan que sin retorno al mercado internacional, la acumulación de reservas lograda hasta aquí corre riesgo de diluirse en pagos.

En rigor, los u$s9.000 millones identificados por Caputo representan una cobertura parcial sobre un total de u$s28.000 millones en vencimientos hasta el fin del mandato. No es un detalle menor: a ese calendario se le suman u$s3.000 millones adicionales de capital con el FMI que vencen en 2027, por encima de los compromisos con bonistas privados. El año electoral, en otras palabras, llega con una carga de deuda que el programa todavía no tiene financiada.

Mientras tanto, el denominado Plan Otoño contempla reprogramar pagos del Estado a contratistas, diferir devoluciones del IVA y acelerar la quita de subsidios tarifarios. Administración de caja, a la espera de que las fuentes alternativas adquieran forma definitiva.