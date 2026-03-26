El BCRA bajará los encajes desde abril para darle impulso a la actividad económica + Seguir en









La autoridad monetaria decidió no prorrogar una medida de agosto de 2025, que vencía en noviembre pasado pero fue extendida hasta el 31 de marzo.

El BCRA decidió no prorrogar una medida de agosto de 2025.

El Banco Central (BCRA) comunicó este jueves que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo. El mercado espera que esto favorezca una reducción de las tasas de interés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según pudo averiguar Ámbito, el Directorio del BCRA decidió no prorrogar la norma de agosto de 2025, que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos. Esta medida, que regía para los bancos más grandes del país que reúnen el 90% de los depósitos del sistema, había tenido un primer vencimiento a fines de noviembre de 2025. Ese vencimiento fue prorrogado hasta el próximo 31 de marzo, pero ya dejará de correr desde el 1° de abril.

"Esta baja afecta cuentas vista, cauciones tomadoras y Fondos Money Market. Los encajes de cuentas a la vista quedan en 45% (desde el 50% actual): 31,5% en efectivo y el resto en bonos", dijeron fuentes oficiales a este medio.

En la autoridad monetaria esperan que esta decisión no implique en los hechos un incremento de la emisión monetaria, ya que porcentaje de encajes que se libera podía ser integrado con la compra de títulos públicos. Vale recordad que la entidad que dirige Santiago Bausili ya había dado pasos para una "normalización" de los encajes, en un contexto en el cual las tasas de interés comenzaron el año con nuevos incrementos, ante la baja liquidez y el apretón monetario del Gobierno.

El BCRA dio un paso más en su proceso de normalización de encajes En diciembre, luego de las elecciones legislativas, el BCRA decidió eliminar la exigencia de efectivo mínimo del 3,5% para depósitos a la vista (incluyendo Money Market, Cauciones y Pases), y llevar el piso mínimo diario desde el 95% al 75%.

Además, desde febrero los bancos pueden trasladar al mes siguiente una subintegración de hasta el 5% del efectivo mínimo en pesos. En la práctica, esto implica que si una entidad integra, por ejemplo, el 95% de la exigencia en un mes, podrá compensar ese faltante integrando hasta el 105% en el mes siguiente (y solo en el mes siguiente). Sin embargo, el BCRA también introdujo un encaje del 20% para las líneas financieras del exterior tomadas con bancos vinculados cuando el plazo original sea inferior a 180 días. En el Central explicaron a Ámbito que el objetivo es desalentar el ingreso de financiamiento de muy corto entre entidades relacionadas, sin afectar el acceso a líneas de mayor plazo ni el financiamiento del comercio exterior, que quedó explícitamente excluido de este esquema. Una mayor liquidez en los bancos podría favorecer una reducción de las tasas, frente a un escenario de retracción del crédito e incremento de la morosidad. Cabe remarcar que la morosidad de familias y empresas viene creciendo constantemente desde fines de 2024, y que la actividad económica crece pero con una marcada disparidad sectorial, que tiene a la industria y al comercio como dos de los rubros más afectados.