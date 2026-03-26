Wall Street apela a un principio matemático de 800 años para estimar cuándo dejará de caer el S&P 500

Algunos analistas de Wall Street están recurriendo a herramientas clásicas del análisis técnico para intentar identificar puntos de reversión.

Algunos analistas de Wall Street están recurriendo a herramientas clásicas del análisis técnico para intentar identificar puntos de reversión.

La secuencia de Fibonacci , un principio matemático con más de 800 años de antigüedad, vuelve a ganar protagonismo en Wall Street como una posible herramienta para detectar pisos en el mercado, en medio de la reciente volatilidad causada por la guerra en Medio Oriente .

La idea surge en un contexto donde el S&P 500 viene atravesando una corrección significativa . En este escenario, algunos analistas están recurriendo a herramientas clásicas del análisis técnico para intentar identificar puntos de reversión.

El foco está en los llamados “niveles de retroceso de Fibonacci” , una técnica basada en proporciones matemáticas que se repiten en la naturaleza y, según sus defensores, también en los mercados financieros.

El concepto es relativamente simple. Tras una caída importante, los precios tienden a rebotar en ciertos niveles clave antes de continuar su tendencia. Estos niveles suelen ubicarse en torno al 38,2%, 50% y 61,8% del movimiento previo , proporciones derivadas de la secuencia de Fibonacci.

En el escenario actual, algunos estrategas sostienen que el mercado podría estar acercándose a uno de estos puntos técnicos, lo que aumentaría la probabilidad de encontrar un “piso” temporal . No se trata de una predicción exacta, sino de una zona donde históricamente el comportamiento del precio tiende a cambiar.

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"Cuando se produce un cambio claro de tendencia, hay ciertos niveles que los inversores tienen en cuenta para volver a entrar en el mercado, especialmente los operadores a corto plazo", comentó Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. "Y ese retroceso del 50% es uno que la gente sigue muy de cerca", añadió.

Una técnica con luces y sombras

Sin embargo, el uso de Fibonacci no está exento de debate en Wall Street. Muchos economistas y analistas cuantitativos cuestionan su validez, argumentando que no tiene fundamentos económicos sólidos y que su efectividad puede deberse más a un efecto psicológico colectivo. En otras palabras, funciona en parte porque muchos inversores creen que funciona.

Aun así, estas herramientas siguen siendo ampliamente utilizadas, especialmente en momentos de alta incertidumbre. En mercados volátiles, donde los datos fundamentales no ofrecen señales claras, los inversores tienden a apoyarse en patrones técnicos para tomar decisiones.

"La guerra y lo que está sucediendo en ella es un tema específico", dijo Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners. "¿Qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés, dada la enorme volatilidad de las opiniones sobre los mercados? Y luego está el precio del petróleo, que fluctúa enormemente. Elija el tema que quiera y podrá invertir en él", sostuvo.

Cabe señalar que, incluso si estos niveles pueden ayudar a identificar zonas de soporte, no eliminan el riesgo. De hecho, la historia muestra que intentar anticipar el “piso exacto” es extremadamente difícil. Estudios sobre timing de mercado indican que la probabilidad de acertar consistentemente los mejores momentos de entrada es baja, lo que refuerza la idea de que estas herramientas deben usarse con cautela.