Paritarias de Comercio: acuerdan una suba del 5% hasta junio y un bono de $120.000 + Seguir en









El gremio mercantil cerró un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias para el trimestre abril-mayo-junio de 2026. El entendimiento prevé aumentos escalonados y una suma extraordinaria para todas las categorías del sector.

FAECyS anunció un nuevo acuerdo con las cámaras del sector que prevé una suba del 5% entre abril y junio y un bono extraordinario de $120.000 para los empleados de comercio.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó un nuevo esquema salarial para los meses de abril, mayo y junio de 2026, en el marco de la negociación paritaria del sector. El entendimiento fue alcanzado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), y contempla una suba total del 5% más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores comprendidos en la actividad.

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Según lo difundido por la organización sindical, el incremento se aplicará de forma escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. De esa manera, la paritaria mercantil vuelve a moverse al inicio del segundo trimestre, en un convenio que abarca a una de las actividades con mayor cantidad de asalariados registrados del país.

El nuevo acuerdo se monta sobre la estructura salarial que ya estaba prevista por el convenio firmado en diciembre de 2025, que dispuso la incorporación al básico en abril de las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 que se venían pagando por separado. Por eso, el salario de abril para los empleados de comercio quedará atravesado por un doble efecto: la absorción de esos refuerzos al básico y el primer tramo del nuevo aumento trimestral.

El comunicado también remarca que el convenio mantiene una lógica de monitoreo permanente de la situación económica, con la intención de evitar que los ingresos queden rezagados frente a la evolución de los precios durante el primer semestre del año. En esa línea, el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, sostuvo que el acuerdo fue el resultado de un “diálogo maduro y responsable” y afirmó que busca contemplar al mismo tiempo el deterioro del poder adquisitivo y la realidad de las pymes y los comercios de cercanía.

“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil”, señaló Cavalieri, según la difusión del gremio. El dirigente agregó además que el entendimiento aporta la “previsibilidad necesaria” para transitar estos meses con mayor certidumbre.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en abril de 2026 Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera. Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo. Maestranza Categoría A: $1.178.911

$1.178.911 Categoría B: $1.182.029

$1.182.029 Categoría C: $1.192.951 Administrativos Categoría A: $1.190.613

$1.190.613 Categoría B: $1.195.297

$1.195.297 Categoría C: $1.199.977

$1.199.977 Categoría D: $1.214.022

$1.214.022 Categoría E: $1.225.724

$1.225.724 Categoría F: $1.242.889 Cajeros Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.199.977

$1.199.977 Categoría C: $1.207.000 Auxiliares Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.202.315

$1.202.315 Categoría C: $1.228.065 Auxiliares especializados Categoría A: $1.203.879

$1.203.879 Categoría B: $1.217.922 Vendedores Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.217.925

$1.217.925 Categoría C: $1.225.724

$1.225.724 Categoría D: $1.242.889 Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado.

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