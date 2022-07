Incertidumbre: Comercios pequeños se protegen con stocks y suspenden ventas

La propietaria de un quiosco cercano a un colegio primario de la zona sur del Gran Buenos, en el que combina la venta de golosinas con artículos de librería, le comenta a una cliente: “Esta tarde voy a cerrar porque no sé a qué precio me va a mandar las listas el mayorista, tengo miedo que no pueda reponer”. El episodio del que fue testigo Ámbito, refleja el clima de temor que generó en los últimos eslabones de la cadena de comercialización la renuncia de Martín Guzmán al cargo de ministro de Economía, algo que deberá revertir con urgencia la reemplazante Silvina Batakis.