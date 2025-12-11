Cómo acceder a un 10% de descuento y sin tope de reintegro en farmacias y perfumerias antes de fin de año + Seguir en









Los usuarios de la aplicación obtendrán diversos beneficios abonando con el QR o "Clave DNI" de la billetera virtual del Banco Provincia en firmas adheridas.

Los beneficios aplican para la función “Pago Clave DNI” o escaneando del código QR.

Las billeteras virtuales se convirtieron en el medio de pago favorito de los argentinos a la hora de ahorrar. En consecuencia, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, cuenta con más de 10 millones de usuarios. Este mes de diciembre, sus afiliados obtendrán diversos beneficios, ideados para acompañar las compras de las fiestas de fin de año, ya que abarcan rubros como supermercados y farmacias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los beneficios adheridos a los descuentos también incluyen comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses. Además, habrá una promoción especial en gastronomía para adolescentes de 13 a 17 años, y 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito de Banco Provincia desde la aplicación.

En adición, el día 20 de este mes, previo al festejo de las fiestas, las carnicerías, granjas y pescaderías tendrán un nuevo tope de reintegro de $7.000.

cuenta dni diciembre.jpg

Cuenta DNI: descuentos en farmacias y perfumerías Durante todo el mes diciembre, Cuenta DNI brinda un 10% de descuento en locales de farmacias y perfumerías, durante los días miércoles y jueves. La promoción no tiene ningún tope de reintegro y es aprovechable en cada comercio que esté adherido a esta billetera virtual. Para los locales adheridos, es necesario ingresar a la página web de cada local o el de la plataforma.

Es importante considerar que los descuentos no aplican a quienes tengan deudas con el Banco Provincia, abonen con el QR o aplicación de otras billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito o transferencias. Todos los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y sus montos: Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.