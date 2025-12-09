¡Ahorrá con Cuenta DNI! Pagá con la billetera virtual en este supermercado y aprovechá hasta 20% de descuento en diciembre 2025

En este último mes del año, las billeteras virtuales se consolidaron como una herramienta clave para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en comercios de todo tipo, desde restaurantes hasta ferreterías y carnicerías. Entre ellas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, destaca como una alternativa ágil, práctica y segura.
Todas los lunes, podés obtener un beneficio imperdible abonando con el QR o "Clave DNI" de la app en las sucursales adheridas.
Y durante diciembre 2025, la plataforma regresa con uno de los descuentos más esperados por sus 10 millones de usuarios: un reintegro exclusivo en Supermercados DIA.
Descuento en DIA pagando con Cuenta DNI
Durante todos los lunes de diciembre, los usuarios de la plataforma podrán acceder a un 20% de descuento en los Supermercados DIA adheridos a la promoción.
Recordá que la promoción sólo aplica a minoristas y para compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.
El tope de reintegro es de $8.000 por persona por jornada, considerando que el mínimo sea de $20.000. La devolución se verá reflejada dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo y podrá visualizarse en la sección "Últimos movimientos".
Tené en cuenta que este ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de Cuenta DNI.
