Volodimir Zelenski sostuvo que EEUU propone una zona económica libre y sin tropas en el este de Ucrania

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , afirmó este jueves que EEUU propone la retirada del ejército ucraniano del este de su país para la creación de una zona económica libre .

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto. La contienda empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas .

"La región de Donetsk es uno de los principales puntos de discordia en las conversaciones con EEUU" , aseguró Zelenski. Las negociaciones se intensificaron después de que Washington presentara un plan para poner fin al conflicto, pero que fue criticado por Kiev y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú. “Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia . Estos son los dos temas que seguimos debatiendo”, agregó.

Por otro lado, afirmó que cualquier posible compromiso sobre el territorio debería decidirse mediante votación popular . “Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania”, declaró.

Ucrania afirmó el miércoles que entregó a Washington el plan actualizado para poner fin a la invasión rusa, sin embargo, no revelaría los detalles de sus enmiendas hasta conocer la reacción de la parte estadounidense.

Volodimir Zelenski anunció que está "listo" para convocar a elecciones en Ucrania tras las críticas de Donald Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que está "listo" para llamar a elecciones en su país, en un plazo de 60 a 90 días. Las declaraciones del mandatario ucraniano se dan, luego de que Donald Trump criticará que los comicios no se llevaran a cabo por la guerra con Rusia.

"Estoy listo para las elecciones" declaró en rueda de prensa Zelenski, luego de reunirse con el Papa León XIV. Desde Castel Gandolfo, Italia, el mandatario destacó "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

Zelenski ya había declarado que llamaría a elecciones, bajo una serie de condiciones que con el panorama actual, parecen difícil de cumplirse. En el listado, entran cuestiones como la financiación internacional, la participación de observadores y la posibilidad de que los soldados en el frente y los millones de refugiados en el extranjero puedan ejercer su voto.