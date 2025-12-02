Cuenta DNI lanza una serie de beneficios exclusivos para la temporada de verano 2026 en la Provincia + Seguir en









La billetera virtual del Banco Provincia activa descuentos, cuotas y créditos especiales para impulsar el consumo en destinos turísticos.

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios para la temporada de verano.

Los meses de verano llegan con grandes oportunidades para quienes planean viajar dentro del territorio bonaerense. Banco Provincia prepara una agenda completa de promociones, que abarcan compras diarias, turismo y actividades recreativas, con el objetivo de fortalecer el movimiento comercial durante la temporada alta.

Entre las nuevas propuestas se incluyen cuotas sin interés, rebajas en distintos rubros y créditos pensados para enfrentar los gastos vinculados a las vacaciones. Además, se le suman los beneficios habituales de Cuenta DNI, que tendrán algunas novedades en zonas turísticas.

Cuenta DNI nuevo logo Cuenta DNI: beneficios exclusivos para las vacaciones 2026 A través de Cuenta DNI, los usuarios tendrán rebajas en comercios de cercanía, supermercados, ferias y eventos culturales organizados en distintos puntos de la Costa y otras zonas turísticas.

Los descuentos especiales de diciembre incluyen:

Comercios de barrio: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por semana.

Carnicerías, pollajerías y pescaderías: rebaja del 35% el sábado 20 de diciembre, con devolución máxima de $7.000.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento diario, con tope semanal de $6.000.

Gastronomía para usuarios de 13 a 17 años: 30% de reintegro mensual, límite de $8.000.

Librerías: 10% de ahorro sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% de reintegro miércoles y jueves, sin límite.

Universidades: 40% de rebaja en bufetes, con tope semanal de $6.000.

Casa Silvia: 20% de ahorro todos los días, sin tope. Otros beneficios de Banco Provincia A las promociones de Cuenta DNI se le suman las acciones vinculadas a las tarjetas de crédito del banco:

Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés.

Automotores y gomerías: 6 pagos sin interés.

Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés.

Entretenimiento: 25% de descuento con tope de $10.000 por transacción y 4 cuotas sin interés.

Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías (del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero). También se activará el programa Mesumo Navidad, que permite acceder a vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%, con topes que van desde $10.000 hasta $30.000. Estos cupones se canjean durante los primeros días del mes y pueden combinarse con otras promociones. Además, Banco Provincia incorporará una línea de préstamos llamada "Tu préstamo acá: Especial Verano", que busca financiar gastos turísticos y recreativos. Permite solicitar hasta $2.000.000 con plazos de 3 a 12 meses y tasas preferenciales para quienes cobran sus haberes en la entidad. La oferta se coordina entre el comercio y el cliente: el local genera una propuesta personalizada y la persona la acepta desde Cuenta DNI o el home banking. Una vez aprobada, el comercio recibe el monto al día siguiente. Las compras turísticas adheridas incluyen alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas y otros servicios de la temporada.

