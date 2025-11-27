El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios de su billetera virtual, Buepp. Uno de los más populares les permite acceder a un 30% de descuento en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, llevadas a cabo en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo acceder a un 30% de descuento en CABA en la compra de alimentos en los últimos días de noviembre
Descubrí la promoción exclusiva de una importante billetera virtual, para utilizar en las ferias barriales.
Buepp no sólo es útil para realizar transferencias o acceder a beneficios como el de las ferias. A través de la app, los usuarios podrán pagar servicios, como impuestos y expensas, recargar saldo en el celular, introducir dinero en la Tarjeta SUBE. Además, no es necesario ser cliente de la entidad bancaria para utilizarla.
Buepp: 30% de descuento en ferias
Los usuarios de Buepp podrán acceder a un 30% de descuento en las ferias de la Ciudad de Buenos Aires, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por mes. No obstante, esta promoción podrá aprovecharse durante los días lunes, martes, jueves y sábados; y podrán utilizarla al abonar únicamente con el dinero en su cuenta.
En las Ferias Itinerantes, los ciudadanos podrán encontrar productos frescos y de buena calidad, como frutas, verduras, carnes, huevos, pescados y lácteos; a un precio accesible. Estas rotan diariamente en más de 60 puntos de CABA y se llevan a cabo de martes a domingo, entre las 8 y las 14 horas.
Para poder aprovechar este descuento, junto con los demás que ofrece Buepp, se deberá registrar un usuario, para lo que se deberá introducir el mail y el número de teléfono. Luego, será necesario escanear el DNI y validar la identidad con una selfie. Una vez finalizado este procedimiento, se creará una cuenta automáticamente.
