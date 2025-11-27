Cómo acceder a un 30% de descuento en CABA en la compra de alimentos en los últimos días de noviembre + Seguir en









Descubrí la promoción exclusiva de una importante billetera virtual, para utilizar en las ferias barriales.

Buepp cuenta con distintos descuentos para el rubro de gastronomía y alimentos.

El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios de su billetera virtual, Buepp. Uno de los más populares les permite acceder a un 30% de descuento en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, llevadas a cabo en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buepp no sólo es útil para realizar transferencias o acceder a beneficios como el de las ferias. A través de la app, los usuarios podrán pagar servicios, como impuestos y expensas, recargar saldo en el celular, introducir dinero en la Tarjeta SUBE. Además, no es necesario ser cliente de la entidad bancaria para utilizarla.

buepp 1.png Buepp: 30% de descuento en ferias Los usuarios de Buepp podrán acceder a un 30% de descuento en las ferias de la Ciudad de Buenos Aires, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por mes. No obstante, esta promoción podrá aprovecharse durante los días lunes, martes, jueves y sábados; y podrán utilizarla al abonar únicamente con el dinero en su cuenta.

En las Ferias Itinerantes, los ciudadanos podrán encontrar productos frescos y de buena calidad, como frutas, verduras, carnes, huevos, pescados y lácteos; a un precio accesible. Estas rotan diariamente en más de 60 puntos de CABA y se llevan a cabo de martes a domingo, entre las 8 y las 14 horas.

Para poder aprovechar este descuento, junto con los demás que ofrece Buepp, se deberá registrar un usuario, para lo que se deberá introducir el mail y el número de teléfono. Luego, será necesario escanear el DNI y validar la identidad con una selfie. Una vez finalizado este procedimiento, se creará una cuenta automáticamente.