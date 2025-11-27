SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de noviembre 2025 - 16:00

Cómo acceder a un 30% de descuento en CABA en la compra de alimentos en los últimos días de noviembre

Descubrí la promoción exclusiva de una importante billetera virtual, para utilizar en las ferias barriales.

Buepp cuenta con distintos descuentos para el rubro de gastronomía y alimentos.

Buepp cuenta con distintos descuentos para el rubro de gastronomía y alimentos.

El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios de su billetera virtual, Buepp. Uno de los más populares les permite acceder a un 30% de descuento en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, llevadas a cabo en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buepp no sólo es útil para realizar transferencias o acceder a beneficios como el de las ferias. A través de la app, los usuarios podrán pagar servicios, como impuestos y expensas, recargar saldo en el celular, introducir dinero en la Tarjeta SUBE. Además, no es necesario ser cliente de la entidad bancaria para utilizarla.

Informate más
buepp 1.png

Buepp: 30% de descuento en ferias

Los usuarios de Buepp podrán acceder a un 30% de descuento en las ferias de la Ciudad de Buenos Aires, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por mes. No obstante, esta promoción podrá aprovecharse durante los días lunes, martes, jueves y sábados; y podrán utilizarla al abonar únicamente con el dinero en su cuenta.

En las Ferias Itinerantes, los ciudadanos podrán encontrar productos frescos y de buena calidad, como frutas, verduras, carnes, huevos, pescados y lácteos; a un precio accesible. Estas rotan diariamente en más de 60 puntos de CABA y se llevan a cabo de martes a domingo, entre las 8 y las 14 horas.

Para poder aprovechar este descuento, junto con los demás que ofrece Buepp, se deberá registrar un usuario, para lo que se deberá introducir el mail y el número de teléfono. Luego, será necesario escanear el DNI y validar la identidad con una selfie. Una vez finalizado este procedimiento, se creará una cuenta automáticamente.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias