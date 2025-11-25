SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de noviembre 2025 - 16:30

Pymes, nuevas generaciones y consumo: Banco Ciudad reúne a expertos para anticipar las tendencias 2026

La entidad porteña realizará una jornada con especialistas en tendencias sociales y liderazgo para ofrecer una mirada estratégica sobre los factores que definirán el escenario económico del próximo año.

El Banco Ciudad, a través de su Instituto PyME, realizará el próximo jueves 27 de noviembre un seminario dirigido a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de analizar cómo los cambios socioculturales, económicos y generacionales están redefiniendo tanto la actividad productiva como los modelos actuales de liderazgo.

El encuentro contará con la participación de Guillermo Oliveto, presidente de Consultora W y referente en microeconomía del consumo y análisis de tendencias, quien presentará “Aceleración, el Signo de los Tiempos”. En su exposición, abordará los principales drivers culturales y económicos que están moldeando el comportamiento del consumidor y la dinámica del mercado.

Guillermo Oliveto, presidente de Consultora W y referente en microeconomía del consumo y análisis de tendencias.

A continuación, será el turno de Pasty Lauria, master coach y consultor en liderazgo e innovación, creador del método NOT WORK. Lauria desarrollará la charla “Liderazgo GenZ”, con foco en cómo integrar bienestar organizacional, motivaciones y expectativas de las nuevas generaciones dentro de las empresas, y ofrecerá herramientas prácticas para consolidar culturas laborales resilientes y de alto rendimiento.

Pasty Lauria
Pasty Lauria, master coach y consultor en liderazgo e innovaci&oacute;n, creador del m&eacute;todo NOT WORK.

Pasty Lauria, master coach y consultor en liderazgo e innovación, creador del método NOT WORK.

Además de las exposiciones, la jornada incluirá espacios de intercambio entre especialistas y participantes, y un segmento de networking orientado a favorecer la vinculación entre pymes y emprendedores.

El seminario comenzará a las 15 horas y será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Banco Ciudad (@BcoCiudad). La modalidad presencial es con cupos limitados y quienes deseen participar podrán inscribirse escribiendo a [email protected].

