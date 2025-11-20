El sencillo paso a paso para viajar gratis en subte hasta fin de año + Seguir en









La aplicación del Banco Ciudad reintegra el 100% del pasaje, pero tiene un tope máximo.

Cómo viajar gratis en subte en los últimos días de noviembre 2025.

Si usas el subte porteño y te gustaría ahorrar, o directamente viajar gratis, tenés una opción concreta para aprovechar hasta fin de año gracias a Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad. Es una promoción real si cumplís ciertos requisitos y usas la tecnología adecuada para abonar tu viaje.

La mecánica puede resultar bastante simple, aunque requiere prestar atención al modo de pago, ya que para que el descuento sea total, no alcanza con cualquier forma de pago, sino que hay que usar tarjetas Visa del Banco Ciudad mediante tecnología NFC/contactless. Es decir, el celular se vuelve una tarjeta de subte y con solo acercarlo al lector, se hace la operación, activando el reintegro.

Sin embargo, hay algunas restricciones y topes porque el reintegro no es ilimitado. Por eso conviene que planifiques cuándo y cómo vas a usarlo para sacarle el máximo jugo.

buepp subte reintegro Buepp: cómo es el descuento en subtes Buepp ofrece un 100 % de descuento en los viajes de subte de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que el pago se haga con tarjetas Visa del Banco Ciudad utilizando NFC/contactless desde el celular.

Este reintegro no es infinito. Tiene un tope semanal de $5.000 por semana para los pagos con Buepp mediante NFC. Eso significa que si tus viajes suman menos de eso, podes volver prácticamente gratis en la medida de tus recorridos, pero no vas a recibir reintegro al pasarte mucho, al menos con esta promoción vigente.

Buepp celular Además, hay que hacer bien el trámite para activar el beneficio si todavía no lo usaste, porque necesitas abrir una cuenta en Buepp, algo que se puede hacer desde la app en pocos pasos. Una vez que la cuenta está activa, vas a poder elegir la forma de pago “Transporte” dentro de la aplicación para que los abonos de subte entren dentro de la promoción. Un punto muy importante es que no cualquier forma de pago funciona. El beneficio no aplica para pagos por QR, sino para los que se hacen con NFC desde el celular o dispositivo compatible.