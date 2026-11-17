Qué predice la tapa de The Economist para 2027: de la catástrofe de 2026 a la era pos Trump + Agregar ámbito en









La prestigiosa publicación británica anticipa una agenda dominada por las políticas de EEUU, las tensiones en Medio Oriente y Asia, los riesgos de la IA, entre otros.

La tradicional tapa de The Economist para 2027, diseñada para reflejar los escenarios de tensión global que marcarán la agenda. Captura The Economist

La revista británica The Economist dio a conocer su portada anual The World Ahead 2027 (El mundo que nos espera en 2027), una tradicional ilustración diseñada por el artista Cleon Peterson que anticipa los ejes geopolíticos, tecnológicos y económicos que marcarán la agenda global durante el próximo año.

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El editor de la publicación, Tom Standage, detalló los diez temas principales a los que prestar atención, destacando la transición hacia una etapa post-Trump en Estados Unidos, las repercusiones del conflicto con Irán, los riesgos financieros y de ciberseguridad asociados a la inteligencia artificial, y la tensión latente en torno a Taiwán.

DW Los diez ejes clave de The World Ahead 2027: geopolítica, inteligencia artificial, clima y consumo El informe anual desglosa las áreas críticas que demandarán atención prioritaria a escala internacional. Abarca desde las tensiones diplomáticas y los cambios en el liderazgo estadounidense hasta las transformaciones tecnológicas y los nuevos hábitos de consumo en la sociedad global.

La era post-Trump: La carrera para suceder a Donald Trump comenzará a definirse tras las elecciones de mitad de mandato, anticipando decretos ejecutivos, disputas legales y un fuerte intento por consolidar su legado político mientras los aliados replantean sus vínculos con Washington Réplicas de Irán: La incertidumbre en Medio Oriente persistirá ante la falta de una resolución limpia, mientras las consecuencias de los conflictos extendidos reconfiguran los flujos energéticos y la seguridad alimentaria global El año más caluroso: Las proyecciones indican que 2027 batirá récords de temperatura impulsado por un fenómeno de super El Niño, intensificando las sequías, olas de calor e incendios forestales a menos que se reduzcan drásticamente las emisiones Reacción negativa a la IA: Aumentarán los riesgos financieros y de endeudamiento en el sector tecnológico, acompañados por una nueva oleada de ciberataques impulsados por modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados La derecha populista en Europa: Todas las miradas se posarán en Francia, donde Marine Le Pen y el partido Agrupación Nacional enfrentarán serias oportunidades de ganar la presidencia, tensionando el eje franco-alemán y las cuentas públicas de la Unión Europea Presión del mercado de bonos: El desborde fiscal, los costos de la transición energética y la inflación elevarán los costos de endeudamiento para los gobiernos del mundo desarrollado, poniendo a prueba la estabilidad de las economías La fecha límite de Taiwán: Los próximos dos años se perfilan como un periodo crítico ante el plazo fijado por Beijing para que las fuerzas armadas chinas estén preparadas para capturar la isla, en un contexto de distracción de Estados Unidos El efecto Ozempic: Los fármacos para la pérdida de peso continuarán transformando el comportamiento del consumidor, incentivando gastos masivos en indumentaria, cosmética y bienestar, además de impulsar la investigación en longevidad Lanzamientos espaciales más económicos: La disminución de los costos de transporte fuera de la atmósfera facilitará el acceso al espacio para el lanzamiento masivo de satélites, el desarrollo de estaciones comerciales y el montaje de servidores informáticos en órbita El reinicio de Hollywood: Las grandes franquicias como "Star Wars" y "Los Vengadores" intentarán recapturar al público en medio de su aniversario, en un escenario donde la industria del entretenimiento compite fuertemente con producciones independientes de bajo presupuesto La comparación con la tapa de 2026: qué catástrofes pronosticó y en qué acertó la revista este año En cuanto a la edición 2026, la revista acertó en varios de sus pronósticos principales, aunque otras advertencias catastróficas quedaron en el tintero:

Polarización extrema en Estados Unidos : La tapa anticipaba un panorama sombrío con el 250.° aniversario de la independencia, reflejando la parálisis institucional y la profunda tensión política. Esto se cumplió a través de la fuerte confrontación interna y el clima adverso que atravesó el país de cara a las elecciones de mitad de término

: La tapa anticipaba un panorama sombrío con el 250.° aniversario de la independencia, reflejando la parálisis institucional y la profunda tensión política. Esto se cumplió a través de la que atravesó el país de cara a las elecciones de mitad de término Guerra comercial y fragmentación global: La revista advirtió sobre un escenario de máxima fricción económica. La predicción se cumplió plenamente con el endurecimiento de aranceles impulsado por Washington y los constantes problemas en las cadenas de suministro globales. Militarización tecnológica y guerras de desgaste : El pronóstico advertía sobre conflictos armados prolongados y guiados por algoritmos. Este escenario catastrófico se materializó en la continuidad de las guerras de desgaste en Ucrania y Medio Oriente , marcadas por el uso masivo de tecnología remota.

: El pronóstico advertía sobre conflictos armados prolongados y guiados por algoritmos. Este escenario catastrófico se materializó en la , marcadas por el uso masivo de tecnología remota. Retroceso climático y crisis ambiental: Los cubitos de hielo derritiéndose señalaban el fracaso de las metas globales de contención de temperatura. La advertencia se confirmó cuando el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C quedó prácticamente abandonado en la práctica frente a las prioridades energéticas de las potencias. Entre los escenarios más alarmantes que pronosticaba la publicación también figuraba el estallido abrupto de la burbuja de la inteligencia artificial y un colapso en el mercado de la deuda. Estas advertencias no se concretaron por completo y se mantuvieron únicamente como factores de tensión latente y episodios de volatilidad.