Canje de deuda: Economía logró postergar pagos por $4,4 billones y alivió los vencimientos de fin de mes Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Economía lanzó una operación de canje sobre una letra atada al dólar que vence el 30 de este mes y la pasó para el 30 de enero. Tuvo un nivel de aceptación del 60%, el más bajo de los dos últimos meses.

Economía canjeó una letra que vencía el 30 de noviembre y postergó vencimientos por unos $4,4 billones. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas logró postergar vencimientos por unos $4,4 billones que operaban a fines de este mes y los trasladó al 30 de enero de 2027. Lo logró a través de un canje de una letra atada al tipo de cambio, la Lelink D30N6, de la cual hay en circulación unos $7 billones. El nivel de aceptación de esta operación fue más bajo que en los dos últimos intercambios de bonos.

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"En la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 481 ofertas. El total adjudicado representa el 60,19% del VNO en circulación de la LELINK D30N6", indicó el Palacio de Hacienda. Eso implica que a fin de mes quedarán pendientes vencimientos por unos $2,6 billones de ese instrumento financiero.

El comunicado oficial indica que la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por el equivalente a u$s3.328 millones y adjudicó el equivalente a u$s2.875 millones. Cabe recordar que el tipo de cambio de conversión al momento del vencimiento es el A3500, es decir, el dólar mayorista.

Hacia fines de octubre, tras la reapertura utilizada en el canje de la D30O6 (donde se adjudicaron u$s2.681 millones adicionales sobre un stock previo de u$s1.340 millones), la circulación había alcanzado los u$s4.021 millones, sumando luego el remanente en las colocaciones posteriores hasta llegar a los u$s4.743 millones actuales.

A lo largo de 2026, el Gobierno realizó canjes de letras atadas al dólar con la intención de moderar los movimientos de la cotización oficial, denominada A3500, que corresponde al tipo de cambio mayorista por el que se rige este tipo de bonos y que suele subir en los días previos a los vencimientos.

El 7 de enero canjeó el equivalente a u$s2.338 millones, con un nivel de aceptación del 64%, y luego, el 16 de ese mes, otros u$s2.456 millones, con el 63%. En febrero fueron u$s1.534 millones, con el 64%; en abril, u$s1.626 millones, con el 60%; en julio, u$s1.821 millones, con el 45%; y en agosto, u$s1.344 millones, con el 34%. En septiembre se canjearon u$s3.299 millones, con una aceptación del 75%, y en octubre, u$s3.896 millones, con el 73%.

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