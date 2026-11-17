El Tesoro compró más de u$s317 millones al BCRA, pero en la city advierten que los fondos no alcanzan para enero y dudan sobre los dólares de 2027 por el alza del riesgo país.

La city se pregunta si están los dólares ya que la suba del riesgo país bloquea la emisión de deuda local prevista en el programa financiero.

El Tesoro le compró más de u$s317 millones al Banco Central (BCRA) con parte de sus depósitos en pesos, pero las consultoras advierten que el monto resulta insuficiente para cubrir los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) de diciembre y los vencimientos de enero por unos u$s4.500 millones. De cara a un 2027 con obligaciones por u$s31.000 millones, la city se pregunta si están los dólares ya que la suba del riesgo país bloquea la emisión de deuda local prevista en el programa financiero y amenaza con frenar el endeudamiento corporativo que sostuvo la oferta de dólares en el mercado cambiario.

La última compra del Ministerio de Economía se conoció gracias al último balance del BCRA correspondiente al jueves pasado. Según retomaron fuentes de la city, se pudo observar una compra de dólares por más de u$s317 millones ya que los depósitos en pesos cayeron en $0,5 billones, quedando el saldo apenas por encima de los $4,5 billones.

Sin embargo, en la consultora Outlier alertaron de que la cifra es menor a la necesaria para alcanzar los dólares que el Tesoro necesita para afrontar el pago al FMI previo a Navidad por u$s340 millones y los vencimientos de Bonares y Globales de principios de enero de 2027 por u$s4.400 millones.

"Si el Tesoro va a comprar todos los dólares necesarios en el mercado o al BCRA al tipo de cambio actual, le faltan casi $3 billones y ya estamos en el período donde el Sector Público Nacional registra déficit primario por motivos estacionales", agregaron desde el mismo informe.

PPI recordó que, tras el último pago de u$s881 millones en cargos e intereses trimestrales al FMI, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera en el BCRA habían quedado en apenas u$s59 millones. Tras ello es que, a través de los movimientos monetarios, se habría llevado a cabo la compra de "billete verde" por parte del Tesoro. "El 12 de noviembre, los depósitos del Tesoro en pesos en el BCRA cayeron por un monto equivalente a u$s322 millones, mientras que sus depósitos en moneda extranjera aumentaron u$s317 millones ", completaron.

La entidad también coincidió en señalar la falta de divisas para afrontar los próximos compromisos. En ese sentido, marcó la dependencia, en buena medida, del momento en que ingresen los desembolsos externos que el Gobierno tiene en el radar.

Para repasar, por un lado está pendiente el desembolso de u$s860 millones del FMI, sujeto a la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo de la tercera revisión del programa, que llegaría a comienzos de diciembre. Por otro, se esperan otros u$s1.000 millones de organismos internacionales "antes de fin de año", según las propias palabras del staff del mismo FMI.

"El timing de estos ingresos será determinante para dimensionar las necesidades de asistencia del BCRA y la demanda adicional de divisas que podría enfrentar el mercado oficial. A esto se suma un compromiso importante a comienzos de 2027: el pago de Bonares y Globales de enero, por algo más de u$s4.520 millones", amplió PPI.

En diálogo con Ámbito, el economista Federico Machado de Economía Open, pronosticó que "seguramente el Tesoro va a apelar a compras al BCRA para los pagos de diciembre y enero". Y amplió: "Actualmente el BCRA tiene una posición sólida aunque mayores compras del Tesoro podrían debilitarlo de cara al 2027. El plan original era continuar con la emisión de Bonares, pero el salto del riesgo país impide llevar dicha estrategia adelante. Veremos si el Gobierno tiene preparada otra fuente de financiamiento como ampliar los repo o más prestamos garantizados".

Dudas sobre el programa financiero 2027: ¿están los dólares?

Las dudas del mercado ya vienen hace tiempo, y es que con el nivel actual de riesgo país la colocación de deuda local que se preveía hacer el año que viene comenzó a ponerse en duda y esta era una de las patas importantes del programa financiero 2027. Así lo resaltó Invecq: "El equipo económico presentó su programa hace meses, pero contenía algunos supuestos que no estaban asegurados y ahora se vuelven más exigentes".

Dentro de esos objetivos, estaban las emisiones en dólares en el mercado local por u$s6.000 millones este año y u$s5.000 millones el próximo. Sin embargo, desde agosto el Tesoro dejó de ofrecer el AO29 y faltaron colocar u$s800 millones de los estipulados para 2026.

"Un riesgo país más alto encarece indirectamente el financiamiento de las empresas, lo que podría moderar sus emisiones de deuda. Eso tendría un impacto relevante sobre el mercado cambiario, porque estas colocaciones fueron una fuente clave de divisas: aportaron, en términos netos, u$s15.400 millones en 2025 y u$s14.300 millones en los primeros nueve meses de 2026", agregaron desde Invecq.

En esa línea, C-P Consultora elaboró un ejercicio de estrés financiero y determinaron que el año que viene la principal vulnerabilidad está en los flujos financieros ya que "durante 2026, el endeudamiento en dólares de empresas y provincias fue una fuente fundamental de oferta en el mercado cambiario".

Cabe resaltar que para 2027 las obligaciones ascienden a u$s31.000 millones principalmente por las amortizaciones de bonos y pagos a organismos internacionales.